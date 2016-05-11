חוט השני השזור בספר 'מלחמות היהודים' הוא שהעם היהודי לעולם לא יוזם מלחמה, ולנצח לא ישיש אלי קרב | במלחמת העולם השנייה, שני יהודים אמריקאים, רחוקים מהחזית, החליטו להילחם במכונת המלחמה הנאצית ויצרו דמות דמיונית שעתידה להרעיד את העולם | הסיפור הבדיוני עצמו לא מעניין, אבל ההשראה היהודית העמוקה לסיפור הסעירה את כל אמריקה – ואולי אף את העולם כולו (מגזין כיכר)
אנו, ההורים השכולים, נעים בשני מעגלים, מעגל ה'יש' ומעגל ה'אין', ועם השנים לומדים באטיות להוסיף 'יש' מאיר לתוך עולמנו המלא ב'אין'. ביום הזיכרון מאחלים לנו: שיעבור בקלות. מה זה בקלות? אנו רוצים שיעבור בכל העצמה שממנה רק נצמח * מתוך הנאום של מרי דן-גור, אם שכולה - גיבורה