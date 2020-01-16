פריך מבחוץ, עסיסי מבפנים ומלא בטעמים: תוכנית האוכל האהובה "מבשלים בכיכר" חוזרת לעונה חדשה עם השף אבי מילר, ובכל שבוע מחכה לכם מתכון חדש מהאולפן. בפרק הפתיחה מכינים טאקו במילוי צ'ילי קון קרנה עשיר, עם בשר בבישול ארוך, שעועית אדומה ורוטב שמשלים את הביס. צפו בתוכנית וקבלו את המתכון המלא (אוכל ומתכונים)
צ'ילי קון-קרנה הוא נזיד שמקורו בטקסס, המזכיר מעט את החמין שלנו ומורכב מפלפלים חריפים, בשר, שום, בצל וכמון. באופן מסורתי מכינים אותו עם בשר בקר קצוץ או טחון. יש ורסיות שונות ומגוונות למאכל ובהן נוספים לו עגבניות או שעועית, בדיוק כמו כאן, במתכון הזה - מה שהופך אותו לארוחה של ממש בסיר אחד בלבד (מתכונים, אוכל)