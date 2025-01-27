הצהרות התמיכה בירושלים והחיבור הרוחני הנדיר של חאבייר מיליי נחבטים אל סלעי המציאות הקרה | מה עומד מאחורי סכסוך הקידוחים באוקיינוס המאיים על היחסים, מיהו באמת המנהיג האקסצנטרי שמעריץ את היהדות, ואיך פרשת לכידת אייכמן עדיין משליכה על הקהילה בבואנוס איירס? | פרויקט מיוחד (מגזין כיכר)
מדינת ישראל מציינת 50 שנה לחטיפתו ולהעמדתו לדין של הפושע הנאצי אדולף אייכמן. לציון התאריך המיוחד, מוצגת בכנסת תערוכה מיוחדת שבה נחשפים לראשונה פריטים וחפצים אישיים של הצורר ● ביניהם: המקטרת של אייכמן והמזרק שבאמצעותו הורדם. "כיכר השבת" תיעד את התערוכה המיוחדת (בכיכר)