חידוש בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית בעלזא בירושלים: לקראת ימי הרחמים והסליחות והחגים הבעל"ט, הוחלט על שינוי היסטורי במקום תפילתו של האדמו"ר מבעלזא, שיעבור לשבת על גבי במה מוגבהת ומיוחדת שתוקם על מדרגות ארון הקודש | לאחר קבלת 'ברכת הדרך' מהרה"צ מבעלזא, הגיע המשב"ק הרב יחיאל מיכל פירר לפקח מקרוב על סיום העבודות (חסידים)
תיעוד ענק מיום הפורים בחצה"ק בעלזא | כפורים רב, שימש הגאון רבי יהושע פינק רב דחסידי בעלזא בבני ברק, אשר שימח את לב המלך בדברים מחכימים מטוב אוצרו הטוב | בליל פורים התקיימה מסיבת פורים מיוחדת לבחורים המבוגרים של החסידות בהשתתפות משב"ק האדמו"ר, הרב מיכל פירר | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
השבוע נערכה שמחת השבע ברכות בביתו של כ"ק האדמו"ר מבעלזא לרגל שמחת נישואי בת הגבאי הרה"ח מיכל פירר, נכדת הגבאי הרה"ח ר' אליעזר וינד עם נכד הגה"צ רבי חיים פסח הורוביץ חבר ביד"צ מחזיקי הדת ורב קריות חסידי בעלזא באשדוד • הצלם אנשי בעק תיעד (חסידים)
כ"ק האדמו"ר מבעלזא ערך סידור קידושין בשמחת הנישואין לבת הרב מיכל פירר - גבאי ויד ימינו של האדמו"ר, נכדת הרב אליעזר וינד נאמן ביתו של האדמו"ר מבעלזא, עם נכד הגה"צ רבי חיים פסח הורוביץ, חבר ביד"צ מחזיקי הדת ורב קריות חסידי בעלזא באשדוד • בשמחת החתונה השתתף גם בנו של האדמו"ר הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח (חסידים)