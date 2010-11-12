מאות מנהלי מוסדות החינוך בבית שמש התכנסו תחת קורת גג אחת לצד צמרת משרד החינוך, ראשי הסיעות החרדיות ואישי ציבור | ראש העיר הציג את תקציב החינוך שעומד על חצי מיליארד שקלים ופרש את תוכנית החומש הפרטנית לכלל מוסדות החינוך בעיר | סגן רה"ע ומחזיק תיק החינוך הרב יצחק אלמליח: "נמשיך לשדרג את מערכת החינוך בעשייה ממוקדת ובשאיפה למצוינות" | הניהול המקצועי של תכני וועידת החינוך הופקד בידי ראש מנהל החינוך יוסף גולדרינג ומנהל אגף החינוך החרדי הרב מנחם ברוכמן (חרדים)
בניר עציון תמו להם שלושה ימים עמוסים בדיונים שעסקו בנושא אחד: חינוך ילדי ישראל על רקע נסיון משרד החינוך לערב קודש בחול, ולשלב את לימודי הליב"ה. אבל לא רק חינוך היה שם: כמה עסקנים ניצלו את הבמה כדי לתקוף שוב את קווי הניעס ואת השבועונים. "הם הורסים את נפש ילדינו" (חרדים)