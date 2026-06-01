"חצי מיליארד שקלים לתקציב החינוך" - וועידת החינוך בבית שמש

מאות מנהלים ואישי חינוך חתמו את ועידת החינוך השנייה של בית שמש, שהתקיימה ביישוב נס הרים הסמוך, במטרה לקדם את מערכת החינוך בעיר, להעשיר את מנהלי המוסדות בכלים מקצועיים ולבנות שיח משותף בין השטח לבין מקבלי ההחלטות.

הוועידה, ביוזמת ראש העיר שמואל גרינברג וסגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך הרב יצחק אלמליח - כינסה תחת קורת גג אחת את ראשי מערכת החינוך, נציגי הציבור, אנשי מקצוע מתחומי החינוך והפדגוגיה, ומומחים בתחומי ניהול, בטיחות ורישוי מוסדות.

הוועידה שכללה תוכנית מקצועית מקיפה ומגוונת, הקדישה את יומה הראשון לחינוך הכללי ואת יומה השני למוסדות החינוך החרדי.

במהלך הוועידה נטלו חלק בין היתר: שר החינוך ח"כ יואב קיש, מנכ"ל תנועת ש"ס ח"כ הרב חיים ביטון, יו"ר יהדות התורה ח"כ הרב יצחק גולדקנופף, יו"ר שלומי אמונים ח"כ הרב מאיר פרוש, יו"ר סיעת דגל התורה ח"כ הרב אורי מקלב, מנהלת מחוז ירושלים במשרד החינוך הגב' כ' הרוש, מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך שי קלדרון ובכירים רבים נוספים, לצד חברי מועצת העיר בית שמש ונושאי תפקידים בכירים במערכת העירונית.

מושבי היום הראשון של הוועידה כללו הרצאות בנושאי ניהול ומנהיגות, מקומו של השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח) במערכת החינוך וברצף החינוכי בין היסודי לסמינרים לצד מושבי שיח בנושאי חינוך והוראה. שר החינוך ח"כ יואב קיש אמר בוועידה, כי "אנו מחויבים להעניק את המענה הייחודי לעיר בית שמש ויחד עם ידידי ראש העיר שמואל גרינברג והנהגת העיר, נמשיך לשמר מערכת חינוך חזקה וערכית".

את מושבי היום השני לוועידה שהוקדשו בשעות לפנה"צ למנהלות המוסדות החרדיים בעיר הנחתה הגב' ר' רביץ והוא יועד למושבי שיח מנהלות בנושאים שונים ומגוונים, מהוראה פדגוגית, פסיכולוגיה חינוכית, ניהול צוותי הוראה ומשמעת. היום הסתיים בפעילות אינטראקטיבית בהנחיית גב' א' שטרן.

בשעות אחה"צ התכנסו מאות מנהלי מוסדות החינוך החרדיים בעיר בהנחייתו של איש התקשורת אבי מימרן. הוועידה נפתחה בפאנל מקצועי של מומחי משרד החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים, כשלאחר מכן הציג ח"כ הרב אורי מקלב את פעילות הרשות החרדית במשרד רה"מ. כמו כן, התקיים דיון על מקומו של השפ"ח במערכת החינוך.

ארגז כלים מקצועי-פדגוגי העניקה הרצאתו של הרב ישעיהו וובר, כאשר במהלך הוועידה הוצגה למנהלים תוכנית ההופכת את הכיתה ההטרוגנית לכזאת שיודעת להגיע לאינדבדואל הפרטי, שהוכנסה בס"ד למוסדות החינוך, בתוכנית המיזם המהפכני "בשביל הילד" מבית 'קרן משנת אהרן'.

המיזם, פרי שיתוף פעולה בין מייסד השיטה הנודעת הרב ישעיהו וובר ואיש החינוך הרב יוסף פישר, אשר מעתיק את ההצלחה המוכרת מהטיפול הפרטני אל תוך המרחב הכיתתי. במרכז המיזם: מתן כלים למלמדים לזיהוי ארבעת סגנונות הלמידה (הזמין, המגבש, הזורם והמקבל) והתאמת מערך השיעור לכל ילד לפי "דלת הכניסה" הייחודית לו.

במהלך הכינוס התבשרו המנהלים כי בשיתוף עם מינהל החינוך בעיריית בית שמש, התוכנית תורחב בתקופה הקרובה לתלמודי תורה נוספים בעיר. המשתתפים קיבלו בהתרגשות את הבשורה המקצועית, המבטיחה מענה מדויק לכל תלמיד בתוך הקבוצה הכיתתית.

בנאומיהם, התייחסו יו"ר יהדות התורה ח"כ הרב יצחק גולדקנופף ומנכ"ל ש"ס ח"כ הרב חיים ביטון, לאתגרי השעה שמנהלי המוסדות ניצבים בפניהם. יו"ר שלומי אמונים ח"כ הרב מאיר פרוש ציין כי "מול כל הרוע שמגיע מבחוץ, קורה בבית שמש הרבה מאוד טוב. מוסדות חינוך מפוארים שנפתחים בזה אחר זה. אור לעיניים. עם כזה צוות, ועם כזו עשייה, לא נישבר".

במהלך הוועידה בישר ראש העיר שמואל גרינברג כי לראשונה בהיסטוריה יעמוד תקציב החינוך של בית שמש על למעלה מחצי מיליארד שקלים, תוצאה של מיפוי מעמיק של צרכי מערכת החינוך בעיר הצומחת. עוד הודיע על בניית תוכנית חומש פרטנית לכלל מוסדות החינוך שתיתן מענה למחסור בכיתות, וציין כי בית שמש השלימה את רישום הסמינרים לפני כל הרשויות המקומיות, כשכל תלמידה שובצה במוסד המתאים לה.

"בית שמש היא בירת החינוך, וההשקעה במנהלים היא חלק ממארג התמיכה שלנו במנווטי מערכת החינוך", סיכם ראש העיר.

סגן ראש העיר ומחזיק תיק החינוך הרב יצחק אלמליח אמר: "אנחנו חותמים את ועידת החינוך בתחושה מרוממת. יש לנו מערכת חינוך איכותית ונמשיך לשדרג אותה בעשייה ממוקדת ובשאיפה למצוינות".

ראש העיר וסגנו הודו לראש מנהל החינוך הרב יוסף גולדרינג ולמנהל אגף החינוך החרדי הרב מנחם ברוכמן על מאמציהם המרובים להצלחת הוועידה וכן לצוות ההפקה בראשות ברוך פרוינד.

הרב יוסף גולדרינג, ראש מנהל החינוך סיכם: "החינוך עומד בראש סדר העדיפוית של העיר בית שמש, והתכנסות המנהלים השנתית, לוועידה מקצועית ועשירה בתכנים - היא חלק בלתי נפרד מהתפתחותה המתמדת של מערכת החינוך בעיר".