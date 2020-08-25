האם צה"ל מפלה את הרבנים הספרדים בביקור עצורים? | יו"ר 'פורום תקווה' על הצעד הצבאי בו צריך לפעול - ולמה אנחנו לא מנצחים? | מזג האוויר הצפוי והסכנה הגדולה | העיתונאי המסוכן ותיעוד של המרפסת הקורסת | הטעות של הגנב שהובילה לתפיסתו המהירה | והסכנה החדשה בחופים (דבר ראשון)
אישה הסובלת מבעיות אורתופדיות נשלחה על-ידי שירות התעסוקה לעבוד בבית הארחה. היא סיפרה למנהל העבודה על מגבלותיה, אך זה אמר לה שאם לא תעבוד – ידווח על "סירוב". האישה חששה, החלה לעבוד – ונפצעה. בית ההארחה חויב לפצות אותה עקב רשלנות המנהל (משפט)