תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס במיוחד בימי החופש הגדול.

היום בתוכנית

הריאיון

צביקה מור אביו של החטוף איתן מור ויו"ר 'פורום תקווה' בראיון נוקב על המלחמה בעזה ומה חייבים לעשות כדי לנצח.

חדשות היום

מזג האוויר: גל חום כבד נמשך, עם זיהום אוויר ואובך בהרי המרכז ובירושלים, עקב סופת אבק מירדן. הטמפרטורות יעלו עד סוף השבוע, עם עומס קיצוני. במזרח ודרום הנגב ייתכנו גשם מקומי ורעמים, בעוד הים התיכון נוח לרחצה עם גלים עד 80 ס"מ.

ה"עיתונאי" שחוסל: צה"ל אישר הלילה חיסול אנס א-שריף, עיתונאי מפורסם מרצועת עזה שהתגלה כפעיל חמאס, מעורב בירי רקטות ותעמולה. הוא נפצע ב-2017 באימון וקיבל 200 דולר בחודש. למרות הוכחות, חיסולו עורר ביקורת עולמית, כולל ב-CNN. דוגמאות נוספות: עבדאללה אל-ג'מאל ששמר על חטופים, וחסן אצליח שעבד עבור AP ו-CNN ותיעד את טבח 7 באוקטובר. נראה שצה"ל קרוב לניצחון מוחלט, כפי שצוטט נתניהו בסרטון.

הפורץ שנתפס: משטרת ישראל הגישה כתב אישום נגד גבר בן 37 מבאר שבע, שפרץ לדירה זמנית של מפונים מתל אביב לאחר פגיעת טיל מאיראן. השוטרים תפסו אותו עם אופניים ותכשיטים גנובים, לאחר שקנה ב-11 עסקאות בכרטיסי אשראי גנובים. הרכוש הוחזר לבעליו.

הביקור בכלא: ראשי ישיבות וחברי מועצות גדולי וחכמי התורה ביקרו בכלא 10 את תלמידי ישיבות "אחינו" ו"מאורות התורה" שנעצרו בעוון לימוד תורה. תלונות על אי-אישור רבנים ספרדים הובילו לתגובת דובר צה"ל כי "הכנסת הרב (הגר"ד לנדו. מ"מ) ביום חמישי האחרון לבית הכלא הצבאי נעשתה שלא בסמכות. על בסיס תקלה זו התייצבו גם אתמול (א׳) רבנים בשערי הכלא ודרשו להיכנס לביקור העצורים. על מנת להימנע מעימותים מיותרים הוחלט לאפשר את כניסתם לפנים משורת הדין. בעקבות המקרים, צה״ל ביצע תחקיר מעמיק ויפעל לוודא כי נהלי בסיס הכליאה הנוגעים לביקורים הכלואים נאכפים בצורה שוויונית ומלאה, וכי אירועים מסוג זה לא יישנו".

מלחמת רוסיה-אוקראינה: ארבעה ימים לפני פסגת טראמפ-פוטין, רוסיה דיווחה על 3 הרוגים במתקפת כטב"מים אוקראינית. באודסה, שני שחיינים נהרגו מפיצוצי מוקשים ימיים, מה שהבהיל נופשים.

ולסיום: ההוסטל "נס ברינקר" באמסטרדם, שהיה מיושן ובלי מים חמים, עמד לסגור. אך צוותו החליט לפרסם את הפגמים בגאווה: "המלון הגרוע ביותר!". התגובה הוויראלית הצילה אותו - תפוסה של 100% וזינוק של 40% בתעריף. האמת והאותנטיות ניצחו.