אחרי הגשם, מהפך במזג האוויר: התחזית המלאה לסוף השבוע

הכנרת, אתמול ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז, ובמהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות. הלילה: יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז.