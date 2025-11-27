כיכר השבת
אחרי הגשם, מהפך במזג האוויר: התחזית המלאה לסוף השבוע

לפי תחזית מזג האוויר, תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה |התחממות נוספת והטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה  (מזג האוויר)

הכנרת, אתמול ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (רביעי) יהיה בהיר בדרך כלל. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז, ובמהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות. הלילה: יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון והמרכז.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ, ובמהלך היום יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות ערות. תורגש התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 9-20

תל אביב: 14-22

באר שבע: 12-23

חיפה: 15-22

טבריה: 14-20

צפת: 12-16

אילת: 16-25

