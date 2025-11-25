מזג אוויר סוער: ממטרים, סופות רעמים וחשש משיטפונות

מזג האוויר היום (שלישי) צפויים ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. בשעות הבוקר קיים חשש מהצפות במישור החוף והשפלה. קיים חשש משיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה.

במהלך היום הגשמים יתמעטו. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. הלילה: מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי וקל בעיקר במישור החוף.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה נוספת בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 13-20

תל אביב: 19-23

באר שבע: 16-23

חיפה: 17-22

טבריה: 18-24

צפת: 12-18

אילת: 20-28