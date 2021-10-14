ישראל ממתינה: האם הגר"ד לנדו יוציא את המגזר החרדי להפגנות? | הגרמ"ה הירש מבטיח לעריקים שנעצרו: "נדאג לכם" | שביתת המחאה של פרוש: "אני מתנחל במשרד המשפטים" | מעוז שוורץ מגיע לאולפן כיכר וחושף: 500 אנשים קמו לכבודי, לא הבנתי מה קורה" | ערב שבת נחמו עם הכלייזמרים הירושלמים - תיעוד וסיקור (מעייריב)
הכיפה ואורח החיים החרדי שאימץ צעיר שנעצר בשנת 2011 בעיר עכו כשברשותו סכין קומנדו, הצליחו לשכנע את בית המשפט בכך שהוא חזר בו ממעשיו. סנגוריו ציינו, כי הנאשם שינה את אורח חייו לחלוטין, וכיום הוא אדם חרדי, הלומד בכולל, ומתעניין בלימודי רבנות (חדשות, בארץ)