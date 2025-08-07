כיכר השבת
ה'בעל קורא' עם סכין הקומנדו חשף: "הייתי בהלם מההזמנה לגור, אני לא רב" | מעייריב

ישראל ממתינה: האם הגר"ד לנדו יוציא את המגזר החרדי להפגנות? | הגרמ"ה הירש מבטיח לעריקים שנעצרו: "נדאג לכם" | שביתת המחאה של פרוש: "אני מתנחל במשרד המשפטים" | מעוז שוורץ מגיע לאולפן כיכר וחושף: 500 אנשים קמו לכבודי, לא הבנתי מה קורה" | ערב שבת נחמו עם הכלייזמרים הירושלמים - תיעוד וסיקור (מעייריב)

נפל דבר בישראל

בגיל 95, יצא מנהיג הציבור החרדי מביתו בבני ברק לכלא הצבאי בבית ליד. ראש הישיבה הגר"ד לנדו, פגש שם את צמד האחים מתל אביב שנעצרו השבוע בשל עריקותם כפי הוראתם הברורה של גדולי ישראל מכל העדות והחוגים. הוא שוחח איתם ועודד את רוחם. במקביל, רבים מ ומעוד חוגים יצאו להפגין ברחבי הארץ. דבר אחד ברור - מה שהיה הוא לא מה שיהיה. כל הפרטים והתיעודים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מכתב מרטיט

ראש הישיבה חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי משה הלל הירש, פנה לעצורים ה במכתב חריג בו הוא מביע בהם תמיכה מלאה ובלתי מסוייגת. הפרט המעניין במכתב היה דווקא בשורת הסיום: הגרמ"ה מתחייב לעריקים החרדים: "נעזור לכם ככל יכולתינו". תוכן המכתב המלא וכל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

בלי אזיקים

השר לשעבר מאיר פרוש, שזכור לכולנו מהגימיק המוצלח בכנסת עם האזיקים בתקופת ממשלת בנט-לפיד, פתח בשביתה מעניינת במחאה על מעצרם של העריקים בידי המשטרה הצבאית, מול משרד המשפטים. פרוש הצהיר כי הוא מעביר את לשכתו לשם עד להודעה חדשה.

בלי פילטרים

מעוז שוורץ הוא סגן אלוף בצה"ל הנלחם ברצועת כבר כמעט שנתיים ברצף. תמונה אחת שלו מהרצועה, עוררה סערה: מעוז תץועד כשהוא משמש כ'בעל קורא' בתוך הרצועה, שכבתפקיד ה"אצבע" משמשת סכין קומנדו. התמונה שחרכה את הרשת הובילה להזמנה מפתיעה. היום מעוז חושף ב'כיכר השבת' על רגעי ההלם מההזמנה המפתיעה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

נחמו נחמו עמי

כינוס הכליזמרים הירושלמים שנערך באווירה סוחפת ומרוממת, בהשתתפות נגנים צעירים ותלמידים, עם אמנים ירושלמים ותיקים ללמוד לנגן יחד ולהביע נשמה יהודית בניגוני כליזמר, התקיים רגע לפני שבת נחמו.על מלאכת השירה מנצח זה רבות בשנים, ר' אברהם לייב בורשטיין, יו"ר אגודת הכליזמרים ירושלים, שממשיך לשמר ולהנחיל את מסורת המוזיקה היהודית העתיקה, בלב ה עבור הדור הבא. הבאנו לכם טעימה קטנה.

