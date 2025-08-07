בגיל 95, יצא מנהיג הציבור החרדי מביתו בבני ברק לכלא הצבאי בבית ליד. ראש הישיבה הגר"ד לנדו, פגש שם את צמד האחים מתל אביב שנעצרו השבוע בשל עריקותם כפי הוראתם הברורה של גדולי ישראל מכל העדות והחוגים. הוא שוחח איתם ועודד את רוחם. במקביל, רבים מהפלג הירושלמי ומעוד חוגים יצאו להפגין ברחבי הארץ. דבר אחד ברור - מה שהיה הוא לא מה שיהיה. כל הפרטים והתיעודים בכתבת הווידאו שלפניכם.

מכתב מרטיט

ראש הישיבה חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי משה הלל הירש, פנה לעצורים החרדים במכתב חריג בו הוא מביע בהם תמיכה מלאה ובלתי מסוייגת. הפרט המעניין במכתב היה דווקא בשורת הסיום: הגרמ"ה מתחייב לעריקים החרדים: "נעזור לכם ככל יכולתינו". תוכן המכתב המלא וכל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

בלי אזיקים

השר לשעבר מאיר פרוש, שזכור לכולנו מהגימיק המוצלח בכנסת עם האזיקים בתקופת ממשלת בנט-לפיד, פתח בשביתה מעניינת במחאה על מעצרם של העריקים בידי המשטרה הצבאית, מול משרד המשפטים. פרוש הצהיר כי הוא מעביר את לשכתו לשם עד להודעה חדשה.

בלי פילטרים

מעוז שוורץ הוא סגן אלוף בצה"ל הנלחם ברצועת עזה כבר כמעט שנתיים ברצף. תמונה אחת שלו מהרצועה, עוררה סערה: מעוז תץועד כשהוא משמש כ'בעל קורא' בתוך הרצועה, שכבתפקיד ה"אצבע" משמשת סכין קומנדו. התמונה שחרכה את הרשת הובילה להזמנה מפתיעה. היום מעוז חושף ב'כיכר השבת' על רגעי ההלם מההזמנה המפתיעה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

נחמו נחמו עמי

כינוס הכליזמרים הירושלמים שנערך באווירה סוחפת ומרוממת, בהשתתפות נגנים צעירים ותלמידים, עם אמנים ירושלמים ותיקים ללמוד לנגן יחד ולהביע נשמה יהודית בניגוני כליזמר, התקיים רגע לפני שבת נחמו.על מלאכת השירה מנצח זה רבות בשנים, ר' אברהם לייב בורשטיין, יו"ר אגודת הכליזמרים ירושלים, שממשיך לשמר ולהנחיל את מסורת המוזיקה היהודית העתיקה, בלב העיר הקודש עבור הדור הבא. הבאנו לכם טעימה קטנה.