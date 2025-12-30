המחאות באיראן ( צילום: לפי סעיף 27א )

המחאות החריפו היום בטהרן הבירה, זה היום השלישי להפגנות ענק שפרצו בעקבות עליית המחירים וירידה משמעותית והיסטורית בשער המטבע המקומי מול הדולר.

למרות שהמחאה פרצה כאמור על רקע מצב כלכלי שהגיע לשפל חסר תקדים, במהלך המחאות, בדגש על הימים האחרונים, נשמעו גם סיסמאות נגד המשטר ואנשי הדת שלה. "מוות לדיקטטור", נשמעו מוחים מפנים את זעמם לכיוונו של חמינאי, אחרים קראו להחזיר את שלטון שושלת פהלווי. במסגרת מחאות הענק שפרצו בטהרן, החליטו בעלי חנויות לסגור את חנויותיהם והצטרפו למחאות באזור הבזאר של הבירה. מפגין בודד עצר את כוחות המשטר האיראני: תמונה אייקונית ברקע המחאות אריה רוזן | 13:15 מדובר במהלך סמלי, שכן בעלי החנויות נטלו חלק משמעותי במהפכה האיסלאמית ב-1979 שהביאה לנפילתו של השאה ועליית השלטון האיסלאמי. מתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות עולה כי שוטרים שהוקפצו לאירועי הפרות הסדר הגיבו בגז מדמיע, למרות קריאתו של הנשיא פזשכיאן להקשיב לדרישותיהם "הלגיטימיות" של המפגינים. ממשלת איראן הודיעה היום (שלישי) כי תפעל לקיים דיאלוג עם מנהיגי המחאה שפרצה בטהרן ובערים נוספות, זאת במקביל להתפטרותו של נגיד הבנק המרכזי במדינה.

( צילום: לפי סעיף 27א )

( צילום: לפי סעיף 27א )

המהומות, שכללו כאמור השבתת עסקים בבאזאר הגדול בבירה בימים ראשון ושני, התעוררו בעקבות קריסה חדה בערך המטבע המקומי שהובילה להאצה בשיעור האינפלציה.

לדברי נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הממשלה מתכננת לבצע צעדים יסודיים במערכת הבנקאית והמוניטרית כדי לשמר את כוח הקנייה של הציבור. דוברת הממשלה, פאטמה מוהג'ראני, אישרה כי יוקם מנגנון רשמי להידברות. "אנו מכירים באופן רשמי במחאות", הצהירה מוהג'ראני, "אנו שומעים את קולם ויודעים שהדבר נובע מלחץ טבעי על פרנסת האנשים".

מנגד, הוא איים כי "התגובה לכל תוקפנות תהיה קשה ומצערת".

המשבר הכלכלי החריף הביא את הריאל האיראני לשפל חסר תקדים של כ-1,390,000 יחידות אל מול דולר אמריקני אחד בשוק החופשי. הידרדרות זו מיוחסת להשפעת הסנקציות המערביות וכן למדיניות הליברליזציה הכלכלית שמובילה הממשלה לאחרונה, אשר הגבירה את הלחץ על שוק המרת המטבע.

נכונותה של הממשלה להידברות מהווה שינוי ממדיניות הדיכוי האלים והמעצרים שאפיינה את תגובת שירותי הביטחון בסבבי מחאה קודמים, דוגמת מהומות הלחם ב-2022 וההפגנות שפרצו לאחר מותה של מהסא אמיני.

במקביל למתיחות הפנימית, איראן ניצבת בפני לחץ בינלאומי כבד. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הצהיר כי עשוי לתמוך בתקיפות ישראליות נוספות אם טהרן תשוב לפעול בתחומי הטילים הבליסטיים או הגרעין, חודשים ספורים לאחר מתקפה משולבת של ארצות הברית וישראל על מתקני הגרעין, בין היתר.