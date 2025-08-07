במהלך שיחה גלויה ונדירה, מספר סגן אלוף מעוז שוורץ, מפקד קרבי שלחם בלב עזה ואב לחמישה ילדים, על תמונת המצב בשטח, המחיר האישי, הביקורת כלפי מקבלי ההחלטות, והחיבור הבלתי צפוי עם הציבור החרדי ועם חסידות גור | צפו
ישראל ממתינה: האם הגר"ד לנדו יוציא את המגזר החרדי להפגנות? | הגרמ"ה הירש מבטיח לעריקים שנעצרו: "נדאג לכם" | שביתת המחאה של פרוש: "אני מתנחל במשרד המשפטים" | מעוז שוורץ מגיע לאולפן כיכר וחושף: 500 אנשים קמו לכבודי, לא הבנתי מה קורה" | ערב שבת נחמו עם הכלייזמרים הירושלמים - תיעוד וסיקור (מעייריב)