חשיפה: מלב הלחימה בעזה - לקדמת הבמה החרדית | צפו

"הצבא נלחם כבר כמעט שנתיים, ואני אומר בלב שלם - אנחנו עושים היסטוריה", אומר שוורץ. "אנחנו נלחמים בעומק שטח האויב, בין הסמטאות, בבתי הספר, בגני הילדים, אין מקום שאין בו טרור. בצפון, במרכז ובדרום. זו תמונה שקשה להבין את גודלה האמיתי. קשה מאוד להסביר לצופים במה מדובר, עזה הפכה לעיי חרבות של ממש

שוורץ בשטח הלחימה

אבל לצד התחושה של הישג, יש גם תסכול. "חיילים שואלים למה כובשים שטח, יוצאים ממנו ואז נכנסים שוב? ולמה באמצע נהרגים חברים שלנו? זו ביקורת אמיתית, ויש בה הרבה מן האמת", אומר שוורץ. "אי אפשר להכריע מלחמה בפשיטות. האויב לא טיפש".

לוחמים בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

לדבריו, הבעיה נעוצה בדרג שמעל. "הדרג המדיני לא מגדיר סדרי עדיפויות ברורים. אני חושב שצריך לומר באופן חד: קודם מכריעים את חמאס - אחר כך פועלים להשבת החטופים. אחרת, לא נשיג לא את זה ולא את זה". אשתו של הרצי הלוי: הוא נישק את המזוזה ואמר לי - "עזה תיחרב" יאיר טוקר | 07.08.25 אבל לא רק טקטיקה וצבא היו על הפרק. שוורץ נחשף בחודשים האחרונים לחברה החרדית באופן מפתיע - דרך הרצאות נרגשות שנולדו מתמונה אחת: לוחם קורא בתורה עם סכין הקומנדו שלו בלב הקרב.

קריאת התורה עם סכין קומנדו

"פתאום מתקשרים אליי מבית המדרש הגדול של גור ומבקשים שאבוא לדבר. חשבתי שזו טעות - אני לא רב, אני מפקד. אבל כשנכנסתי וראיתי 500 אברכים קמים בשבילי - הבנתי שמשהו אמיתי קורה כאן".

מעוז שוורץ בגור

במפגשים הללו הוא לא מדבר על גיוס. "אני מדבר על מה זה לצאת לקרב כשאתה לא בטוח שתחזור. מה זו אמונה תחת אש. מה זה לעזוב את הילדים ולסכן את חייך - בשביל כל עם ישראל, לא משנה מאיזה מגזר".

שוורץ נואם למאות חסידים

סיפורו של סא"ל מעוז שוורץ הוא לא רק עדות מהשטח - אלא גשר בין עולמות. גשר בין הלחימה הקשה בעזה לבין קהל שמעולם לא חשב שיקשיב לקצין בצה"ל. איני מדבר כדי לשכנע או לשנות, אלא מדבר מהלב - והלב שובר חומות