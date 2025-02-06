קריסת המגדל ההיסטורי בן מאות השנים באיטליה הסתיימה במותו של אדם אחד, כך הודיעו אמש הרשויות באיטליה | האיטלקים אבלים על קריסתו של המגדל ההיסטורי בן מאות השנים, אירוע טראגי שהביא למותו של פועל שנתקע במשך שעות מתחת להריסות (בעולם)
עונש המאסר, כפי שאנו מכירים אותו כיום, אינו מעוגן במקורות היהודיים הקדומים | התורה אינה רואה במאסר גמול ראוי לעבירה אלא כאמצעי זמני או כאמצעי להבאת העבריין למותו, ולא כעונש בפני עצמו | בקהילות היהודיות בפולין, הכליאה הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים הקהילתיים, כאשר בתי המעצר היו ממוקמים לעיתים בסמוך לבתי הכנסת, והיוו חלק מהמערכת השיפוטית האוטונומית של הקהילה (יהדות והיסטוריה)