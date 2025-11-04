אחרי שעות ארוכות של ניסיונות חילוץ, נמצא מת הפועל שנתקע מתחת להריסות המגדל ההיסטורי באיטליה.

כזכור, אמש קרס חלקית מגדל היסטורי בן מאות שנים ברומא, בעת שפועלים עמלו על חיזוקו לקראת פתיחתו מחדש.

לפי הדיווחים באיטליה, התרחשו למעשה שתי אירועי קריסה של המגדל טורה דיי קונטי הסמוך לקוליסיאום, כאשר הקריסה הראשונה התרחשה בסביבות השעה 10:30, וקריסה שנייה התרחשה 90 דקות לאחר מכן.

לפי תיאורים של עדי ראיה, ברגע הקריסה התפזרו ענני עשן ואבק, וקולות ניפוץ חלונות ונפילת אבנים נשמעו למרחוק.

90 דקות לאחר מכן, בזמן שכבאים שהוזעקו טיפסו על המבנה הרעוע המתוארך לימי הביניים, התרחשה קריסה חלקית נוספת.

הגבר שחולץ, פועל רומני שנפגע ככל הנראה מהקריסה השנייה, נמצא מת לאחר 11 שעות ארוכות של ניסיונות חילוץ מסוכנים. מותו נקבע בבית החולים בשעות הבוקר המוקדמות, מסרו הרשויות.

"למרות מאמציהם המתמשכים של הצוותים הרפואיים ברומא, אוקטב סטרויצ'י, שנלכד תחת הריסות של בניין היסטורי שעובר עבודות שיקום, נפטר למרבה הצער", מסר משרד החוץ הרומני ב-X.

עובד נוסף נפגע בפגיעות קשות בראשו אך לא נשקפת סכנה לחייו.

טורה דיי קונטי (Torre dei Conti) הוא אחד המגדלים העתיקים והמפוארים שנותרו מימי הביניים בלב רומא.

הוא ניצב סמוך לקולוסיאום ולפורום הרומאי, ונבנה בשנת 1238 בידי רודולפו דיי קונטי, אחיינו של האפיפיור אינוקנטיוס השלישי, כדי לשמש סמל לעוצמת המשפחה.

המגדל, שהיה בעבר אחד הגבוהים בעיר, ספג נזקים כבדים ברעידות אדמה, אך חלקו התחתון עדיין עומד וממחיש את עוצמת הבנייה הרומית־ימי־ביניימית. אתמול כאמור, הוא ספג נזקים בלתי הפיכים, מומחים מעריכים שייקח זמן רב כדי לתקן את הנזק שנוצר.