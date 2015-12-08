גם מבירת הגליל, כרמיאל, אנו מקבלים תיעוד מרהיב ומרומם מיום הכיפורים בהיכל ישיבת 'רנה של תורה', בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט | בערב היום הקדוש, ראש הישיבה נשא שיחת התעוררות חודרת ומחזקת, לקראת הכניסה ליממה של תשובה וטהרה. בהמשך, ערך ראש הישיבה 'התרת נדרים' | בערוב היום נצפה ראש הישיבה אחוז שרעפים בדרכו לבית המדרש לבוש בבגדי לבן | עם דמדומי חמה, נצפו תלמידי הישיבה וראש הישיבה באמירת 'אור זרוע לצדיק' בתחילת היום הקדוש לפני ארון הקודש הפתוח (עולם הישיבות)
מדהים: הגראי"ל שטיינמן ברך את תלמידי ישיבת "רנה של תורה" שיימצאו את זיווגם, והשבוע התארסו שני תלמידים מבוגרים. בתוך כך, ל"כיכר השבת" נודע, כי לאחרונה משיב הגראי"ל שטיינמן לכל השואלים אותו היכן לקנות דירה ולכל המבקשים ברכה למציאת דירה בקלות כי ילכו לגור בעיר כרמיאל