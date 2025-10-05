הצצה מרגשת 'אור זרוע לצדיק': גלריה עוצמתית ומרהיבה - יום הכיפורים בישיבת 'רנה של תורה' גם מבירת הגליל, כרמיאל, אנו מקבלים תיעוד מרהיב ומרומם מיום הכיפורים בהיכל ישיבת 'רנה של תורה', בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט | בערב היום הקדוש, ראש הישיבה נשא שיחת התעוררות חודרת ומחזקת, לקראת הכניסה ליממה של תשובה וטהרה. בהמשך, ערך ראש הישיבה 'התרת נדרים' | בערוב היום נצפה ראש הישיבה אחוז שרעפים בדרכו לבית המדרש לבוש בבגדי לבן | עם דמדומי חמה, נצפו תלמידי הישיבה וראש הישיבה באמירת 'אור זרוע לצדיק' בתחילת היום הקדוש לפני ארון הקודש הפתוח (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:17