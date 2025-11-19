בצל הדיונים הגורליים והסכנה המרחפת על עתידו של עולם התורה, יצא מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי אברהם סאלים שליט"א, ראש ישיבת 'מאור התורה', בקריאה חריגה וחד-משמעית לכלל ראשי הישיבות והתלמידים, לקבוע את יום חמישי הקרוב, ערב ראש חודש כסלו – יום המסוגל לתשובה ולכפרה – כיום צום, תפילה וזעקה בכל היכלי הישיבות הקדושות.

זאת, נוכח המצב הקשה בו נתון עולם התורה, ובשל ה"רדיפות" המתגברות, לדבריו, כנגד בחורי הישיבות המקדישים חייהם ללימוד תורה. הקריאה הגיעה ממרן ראש הישיבה כחלק מחיזוק המערכה הרוחנית המתנהלת למען הצלת מעמדם של לומדי התורה בישראל. "העת הזו קוראת לנו לעמוד בפרץ, ולהתייצב בפני איומים בעזרת כוח התורה והתפילה, המסורים לנו מאבותינו", אמרו מקורביו של ראש הישיבה.

מעמד מיוחד: קבר רחל והכותל המערבי

בצעד נדיר נוסף, הורה ראש הישיבה לבני ישיבת 'מאור התורה' שבראשותו לצאת ולקיים מעמד תפילה מיוחד ביום הצום.

בתחילה תכנן ראש הישיבה לקיים את תפילת יו"כ קטן בערב ראש חודש בתוך היכל ישיבתו. אולם, בכדי לקיים את ברכת הכהנים בתפילת מנחה של התענית ברוב עם ובהידור, ובכדי לעורר רחמי שמיים, הורה הרב לערוך את התפילה ברחבת הכותל המערבי, מול מקום המקדש, ולהעתיר שם בדמע על עתיד לומדי התורה.

כמו כן, ייצאו תלמידי הישיבה לערוך מעמד תפילה מרגש בקבר רחל אמנו, בכדי לעורר את זכות אם על בנים בעת הקשה, ולהתחנן שתפילת האם על בניה תתקבל ברצון לפני כסא הכבוד.

קריאתו של ראש הישיבה וצעדיו הנדירים מדגישים את חומרת השעה, ומאות תלמידי ישיבות ברחבי הארץ צפויים להצטרף ליום הצום והתפילה, בהמשך להוראתו של מרן רה"י, למען ביטול רוע הגזירה.