ניהול זמן נכון הפך בשנים האחרונות מאתגר אישי לשדה מחקר מדעי של ממש - מחקרים מראים כי תכנון מוקפד של הלו"ז לא רק מגביר פרודוקטיביות אלא גם מפחית שחיקה, מחזק את תחושת השליטה ומוביל לרווחה נפשית ובריאות טובה יותר בעידן של עומס מתמיד והסחות דיגיטליות (פסיכולוגיה)
יומן הפגישות האישי של שר החינוך לשעבר שי פירון פורסם לבקשת התנועה לחופש המידע. בין היתר עולה ממנו כי פירון נפגש עם מי שכיום חשודים בפרשת השחיתות הגדולה בישראל ביתנו, וקיים עשרות מפגשים עם עיתונאים. בנוסף נראה כי פירון 'הבריז' מכנס בו אמור היה להיות הנואם המרכזי
בעוד שעות ספורות יחלו בבני-ברק ובירושלים עצרות המונים - בראשות גדולי ישראל שליט"א, שיבהירו באופן נחרץ לשופטי בג"ץ, כי "ה´ הוא מלכינו ולו אנחנו עבדים". בסיום העצרת יצעדו בעוז ובגאון, עשרות זוגות הורים חרדים אל בית הכלא, בשל עמידתם על עקרונות חינוך ילדיהם. הלו"ז המלא של האירועים היום (חרדים)