מי שלא יודע, לא יאמין שמדובר בגר צדק שנולד וגדל בעולם שונה לחלוטין • היום הוא יהודי כשר, תלמיד חכם מופלג, מדקדק במצוות ומאיר פנים לכל אדם • אבל למרות הכל אין לו משפחה, והוא מתקשה לבקש עזרה מאחרים • "מצוה נדירה שאינה מצויה בכל יום"
הרב אליעזר מלמד, ראש מכון הר ברכה ומחבר סדרת הספרים "פניני הלכה", טען ב'כנס ירושלים' כי בכל המדינות חוץ מהונגריה רוב הרבנים הורו לגייר, גם כשידעו שכנראה לא ישמרו אורח חיים דתי | האדמו"ר מאונגוואר, הנחשב למומחה בהלכות גירות, הגיב לדברים בשיחה עם ישראל שפירא והביע תדמה עמוקה מהטענה | הפולמוס המלא (אקטואליה)
הרחוב כמרקחה, אחרי שאחד מחברי בית הדין הגדול, שמוערך בעיני רבים כגדול הדור, לא שעה לפסקי ההלכה של חבריו פוסקי הדור ונשא גיורת שלדעת רבים גיוריה לא היו לפי ההלכה ● הסיפור הזה לא התרחש השבוע, אלא לפני כמה וכמה חגי שבועות. כעת ניתן לחשוף כי שמו של גדול הדור היה בועז (והחבר´ה כינו אותו איבצן) והגיורת שמה רות