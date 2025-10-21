אחרי מסע חיים מלא הרפתקאות, גר הצדק מחתן בן ובת

מקרה מיוחד מאוד הגיע לפתחו של הגר"צ פלמן, רבה של קהילת 'נחלת משה'. גר צדק, צדיק אמיתי, שוקד על התורה והעבודה ובקי במקצועות התורה השונים, אירס באחרונה את בנו ובתו, בזו אחר זה, וכעת מתמודד עם העלויות הכרוכות בהוצאות נישואיהם, אבל 'לרש אין כל', מאחר והוא שקוד על התורה, ואין לו משפחה בכלל שיכולה לעזור ולסייע.

בדברים חמים ומרגשים שאמר בפנותו לציבור הרחב, הדגיש הגר"צ פלמן כי מדובר במצוה נדירה וחשובה במיוחד: "הוא עזב את כל חייו והגיע אלינו, השקיע את חייו בלימוד התורה והקים בית לתפארת. הוא חי בעניות, חי בקשיים, והיום ברוך השם הקב"ה עזר לו והוא אירס גם בן וגם בת בזו אחר זה, אבל 'לרש אין כל'. מצוה גדולה מאוד לעזור לו ולתמוך בו, ויש בזה גם החזקה של תלמיד חכם וגם 'ואהבתם את הגר' – מצוה נדירה שלא מצוי כל יום. ומי שיעזור לו ברור שהקב"ה יתן לו הרבה ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו ונזכה בעזרת השם לגאולה במהרה בימינו".

לא בכדי התורה חזרה והזכירה לא פחות מ־48 פעמים את מצות "ואהבתם את הגר", מחדד הרב. מצוה זו באה ללמדנו את גודל האחריות כלפי גרי הצדק, שבחרו בחיים של תורה ובקבלת עול מלכות שמים, למרות קשיי הדרך ולמרות הוויתורים העצומים הכרוכים בכך. וכשמדובר בגר תלמיד חכם, המקדיש את חייו ללימוד התורה, והנהגת משפחתו כולה חיה על פי רוח התורה – גודל המצוה מתעצם פי כמה.

מעבר לחובת "ואהבתם את הגר", יש כאן גם את מצות החזקת תלמיד חכם, וגם את מצות שמחת חתן וכלה. שלוש מצוות גדולות ונעלות מתרכזות כאן במעשה אחד. זכות נדירה ויקרה שאין לה שיעור.

המציאות הכלכלית הקשה אינה נעלמת מעיני איש. דלותו של הגר, שמעמדו הצנוע לא אפשר לו להניח מאומה בצד, מותירה אותו חסר כל בשעה הגדולה בחיי ילדיו. כיצד ישמח חתן וכלה כשאין בידי אביהם לדאוג להם אפילו לדברים ההכרחיים ביותר? איך יעמדו בני המשפחה תחת החופה בלב שקט, כאשר הדאגות לוחצות מכל עבר?

במסגרת הקרן שהוקמה ב'קופת העיר' (קרן מספר 6997), נקבע כי ההשתתפות תהיה בסך של 400 ש"ח, שהם 200 ש"ח בלבד לכל חתונה. סכום זה מאפשר לכל אחד ואחד להיות חלק מהמצוה הגדולה, ולזכות לברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, כפי שהבטיחו גדולי התורה.

ההד הציבורי סביב הקריאה הזו הולך וגובר, כאשר יותר ויותר יהודים מבקשים להיות שותפים במצוה הנדירה. "לא בכל יום מזדמנת לנו מצוה שכזו", אומרים יוזמי המגבית, "החובה גדולה, אך גם הזכות עצומה – מי שנוטל חלק במצוה זו, נוטל חלק בשלוש מצוות יקרות במעשה אחד, ופותח לעצמו שערי ברכה וישועה".

