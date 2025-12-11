להדליק נרות חנוכה עם שמן שהתברך ע"י האדמו"ר מראחמיסטריווקא

בעומדנו בהכנות האחרונות לקראת חג החנוכה, לפנינו הזדמנות פז לזכות לברכתו של האדמו"ר מראחמיסטריווקא, ולהדליק את נרות החנוכה עם שמן שהתברך על ידי האדמו"ר.

חלוקת השמן על ידי הרבי, צעד נדיר שרבים רוצים לזכות בכך, מגיעה בעקבות החלטת האדמו"ר לדאוג לחתן 83 חתנים וכלות, יתומים ויתומות, המתחתנים בימים אלו וזקוקים לעזרתנו הדחופה כדי לבנות בית נאמן בישראל.

האדמו"ר מראחמיסטריווקא, שמע את זעקת היתומים וכותב: "קול תחנוניהם וצערם של 83 יתומים המתחתנים בחוסר כל באה אלינו, על אשר אין בידם להוצאות ההכרחיים לנישואיהם, ומצוה גדולה לבא לעזרתם להיות שותף במצוה רבה זו לשמח ולהרנין לב יתומים".

"וכל מי שישתתף בתרומה של 10 ₪ לכל יתום הקב"ה שהוא אבי היתומים יעזור להם מידה כנגד מידה שיזכו להתברך בכל הברכות ובכל הישועות, בנים מאירים בתורה ובמצוות ולהכניס כל צאצאיהם לחופה מתוך שמחת הלב פרנסה ברווח ובנקל בלי שום צמצום וינצלו מכל פגע ומחלה הם וכל ב"ב".

לא נוכל להישאר אדישים מול הדמעות של 83 היתומים המתחננים לעזרתנו כדי להצליח להגיע בשמחה וברוגע ליום בו יזכו להקים את ביתם. לא נוכל להתעלם מהעדות של האדמו"ר, בזמן שכולנו זקוקים לברכות אלו. תורמים עכשיו ומקבלים את השמן המבורך של האדמו"ר.