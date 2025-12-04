כמו רבינו הקדוש: תורה וגדולה במקום אחד!

מעמד כביר ונפלא של ישועות אצל רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, אשר טמון בציפורי שבגליל העליון.

רבי יהודה הנשיא, רבן של כל ישראל, מי שאיחד וסידר את כל המשניות, והיה למוסר התורה שבעל פה המרכזי בכל הדורות, מי שבדעתו העצומה הכריע הלכה לכל אורך הש"ס, וזכה שביום קבורתו עמדה החמה ולא שקעה עד ששב אחרון המלווים לביתו והכין את צורכי השבת, מי שיצאה בת קול ואמרה שכל מי שהשתתף בהלווייתו מזומן לחיי העולם הבא.

הערב, ט"ו בכסלו, יום ההילולא של רבינו הקדוש, וביום זה, אשר בו כבר אירע הנס פעם אחת כשעמדה החמה, ושכבר זכו בו כל המלווים לחיי העולם הבא, ביום מסוגל ונפלא זה עולה ראש הישיבה הגר"ש שטיינמן, אביהם של בחורי הישיבות ומי שמתווה את דרכו של עולם הישיבות העוסק מבוקר ועד ליל בתורה שבעל פה, תורתו של רבינו הקדוש, על ציונו הקדוש של רבי יהודה הנשיא.

שם, בחלקת מחוקק ספון, בציון הקדוש שבציפורי שבגליל העליון, יעתיר ראש הישיבה בתחנונים נרגשים על תורמי 'קופת העיר', כשדמעות מתגלגלות על לחייו, בתפילה נרגשת מעומק הלב, למען כלל ישראל ובפרט למען תורמי הקופה, אשר אותה ייסדו אביו וחמיו, רבותינו ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ורבינו הגר"ח קנייבסקי זצ"ל.

לאחר מעמד התפילה הנרגש, יחתום ראש הישיבה על שטר 'תורה וגדולה', בו הוא גוזר מכח התורה הקדושה ומכח מצוות הצדקה, בשילוב עם כוחו הנפלא של בעל ההילולא, רבינו הקדוש, שהתורמים ל'קופת העיר' יזכו לתורה וגדולה, כפי שזכה רבינו הקדוש שהיה עשיר מופלג לצד היותו רבן של כל ישראל, ובזכות התרומה לזכרו הטהור ביום ההילולא שלו יזכו התורמים למעין מה שזכה רבינו הקדוש בחיי חיותו, ויזכו לדעת, ללמוד לשמור ולעשות ולקיים את כל ששת סדרי המשנה יחד עם פסקי הגמרא שעליהן, הם ובניהם ובני בניהם לאורך ימים ושנים.

וזה לשון השטר עליו יחתום הגר"ש בחלקת הציון של רבינו הקדוש:

"ביום ההילולא של רבינו הקדוש מסדר המשנה רבי יהודה הנשיא ט"ו כסלו – אשר מבואר בגמרא בכתובות שמנוחתו שלמה בעולם הבא ויכול להמליץ טוב על ישראל בעולם העליון, נסענו לציון הק' בציפורי, ושם העתרנו על תורמי קופת העיר ובמיוחד על הנדיב הנכבד **שמו של התורם** שתרם סכום נכבד למגבית 'תורה וגדולה', והשתדלנו לבקש מאת בורא עולם שיזכה בזכות התפילה בציון רבינו הקדוש זיע"א ובזכות הצדקה לתורה וגדולה במקום אחד, וחתמנו שמנו אחר התפילה הנוראה בציון רבינו הקדוש ביומא דהילולא ט"ו כסלו תשע"ה.

