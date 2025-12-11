איילה גדלה בבית ירושלמי מלא ערכים וחום. אמה, מורה מוערכת בסמינר בעיר, הייתה דמות מחנכת שהשפיעה על דורות של תלמידות. כשהאם חלתה במחלה קשה ונפטרה, נותרו שני ילדים קטנים בני שנתיים וחמש – ואיילה, הבוגרת מביניהם, נטלה על עצמה אחריות שכמעט גדולה מגילה. היא טיפלה בהם, תמכה בהם, והייתה עבורם נקודת היציבות היחידה בתוך סערה של כאב ואובדן.

לאחר זמן נישא האב מחדש, ואיילה המשיכה להחזיק את הבית במסירות מיוחדת. היא סייעה בכל הנדרש, הייתה חלק מרכזי בגידול האחים, ודאגה שהשגרה תמשיך למרות הכול. ואז ניחתה על המשפחה המכה השנייה: האב חלה במחלה קשה ונפטר אף הוא. שוב נשמטה הקרקע מתחת לרגלי הבית – ושוב הייתה זו איילה שנשארה להחזיק את הכול.

היום היא זו המנהלת את הבית עם האם החורגת. דואגת לאחים היתומים, מכוונת, תומכת ומלווה אותם בכל פרט ופרט. למרות גילה הצעיר, היא הפכה לעמוד התווך של המשפחה, לדמות ההורית היחידה שילדים אלו מכירים בשנים האחרונות.

איילה מתחננת לעזרתנו; לא נוכל לעמוד מנגד! לתרומות >>>

בתוך המציאות המורכבת הזו, איילה עומדת כעת לפני חתונתה. זה אמור להיות רגע של תקווה חדשה, התחלה טובה אחרי שנים של מאבק והתמודדות. אך דווקא עכשיו היא נאלצת להתמודד לבדה גם עם הוצאות החתונה. אין לה אבא או אמא שיסייעו, אין מי שיוביל את התהליך, אין גורם משפחתי שיכול לשאת בעול כלכלי.

איילה אינה מבקשת דבר לעצמה מעבר להתחלה פשוטה ומכובדת. היא רק רוצה להיכנס לחופה בשמחה, בלי חשש מהעול הכלכלי שכבד עליה כבר שנים.

מקרה זה, הוא רק אחד מתוך 83 היתומים המתחתנים בחודש כסליו. ב'ועד הרבנים' לקחו על עצמם לסייע בהוצאות החתונות של החתנים והכלות המתחננים לעזרתנו הדחופה, בבקשה שנסייע להם להקים בית נאמן בישראל.

כ"ק מרן האדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א, שמע את זעקת היתומים וכותב: "קול תחנוניהם וצערם של 83 יתומים המתחתנים בחוסר כל באה אלינו, על אשר אין בידם להוצאות ההכרחיים לנישואיהם, ומצוה גדולה לבא לעזרתם להיות שותף במצוה רבה זו לשמח ולהרנין לב יתומים".

"וכל מי שישתתף בתרומה של 10 ₪ לכל יתום הקב"ה שהוא אבי היתומים יעזור להם מידה כנגד מידה שיזכו להתברך בכל הברכות ובכל הישועות, בנים מאירים בתורה ובמצוות ולהכניס כל צאצאיהם לחופה מתוך שמחת הלב פרנסה ברווח ובנקל בלי שום צמצום וינצלו מכל פגע ומחלה הם וכל ב"ב".