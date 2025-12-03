הגר"י קולדצקי מתריע: מצוקה חסרת תקדים!

דאגה עמוקה מביע בימים אלו הרב יצחק קולדצקי לנוכח מצוקתה של משפחה חרדית מרובת ילדים, אשר אביה – תלמיד חכם מופלג וירא שמים – שקוע בחובות כבדים ומתקשה לספק אפילו את צרכי הבסיס לביתו. במשפחתו ארבעה־עשר ילדים, ויחד עם האב והאם מונה הבית שש־עשרה נפשות החיות בדוחק מזעזע.

הנהגתו של הרב כידוע היא להשתתף בצרת אחרים, ובפרט בצרת הכלל. וידוע שבמשך שנתיים לא עלה הרב על יצועו, והיה ישן על קרש עץ, עד ששב אחרון החטופים החיים מעזה.

כעתך מתייסר הגר"י בצערו של תלמיד חכם מופלג מיודעיו ומכריו, ואינו יכול לשקוט ולנוח אל מול צערו הנורא.

לפי עדותו של הגר"י, המקרה הובא לפניו במלוא חומרתו: מאבק יומיומי על לחם וביגוד, חובות הולכים ותופחים, והשפעה ממשית על מצב בריאותו של האב – בגוף ובנפש. “חס ושלום שלא תתמוטט משפחה שלימה”, מתריע הגר"י, ומגדיר את המצב ככזה שאי אפשר להשלים איתו.

במסר חריף ונדיר בתוכנו, תיאר הגר"י את מצבו של האב כ“תלמיד חכם גדול… במצב דחוק מאוד, ממש דחוק”. לדבריו, העומס הכלכלי הבלתי נסבל מעמיד את הבית כולו על סף התמוטטות. “זו מצוה גדולה מיוחדת מאוד לעזור לתלמיד חכם הגדול הזה – שהבית שלו עומד חלילה ליפול ולקרוס”, אמר בצער.

את קריאתו חתם הרב בברכה מפורשת לתומכים: “כל מי שיתמוך בו – שיהיה לו לחם לאכול ובגד ללבוש, שהבית יעמוד ולא יפול חס ושלום; יתברך בכל הברכות האמורות בתורה”.

בקופת העיר מציינים כי מדובר במקרה חירום, והציבור נקרא להתגייס להצלת הבית מקריסה.