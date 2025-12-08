חתונה של גר צדק עומדת להתקיים בימים הקרובים – אך כל עוד לא יגיע סיוע מהציבור לא ברור כיצד יוכל לממן אותה בכוחות עצמו. מדובר במשפחה חשובה, משפחת גרים שידועה במסירות נפשה לשמירת התורה, אך המציאות הכלכלית הקשה אינה מאפשרת להם לממן אפילו את ההוצאות המינימליות הדרושות להעמדת החופה.

מרן ראב"ד ביתר, הגאון רבי צבי ברוורמן שליט"א, שמע מקרוב על המצב הקשה ונשא עדות אישית ונרגשת:"ביודעי ומכירי קאימנא שמדובר במשפחה חשובה מאוד, משפחת גרים שמסרה נפשה על שמירת התורה. הם עומדים עתה לפני שמחת נישואי בנם, ואין בידם מאומה. זה מקרה קשה מאוד, ממש שעת הדחק שאין לה תקדים".

בדבריו הוסיף הראב"ד שליט"א כי החובה לעזור כאן היא מן הגדולות שבתורה: "יש כאן חובה גמורה מצד מצוות צדקה, שיש בה כמה מצוות עשה ולא תעשה, ובמיוחד מצווה ייחודית של 'ואהבת את הגר'. לא כל יום מזדמן לאדם לקיים מצווה כה נדירה, שיש בה כפל זכויות וערך שאין לשער".

מעבר לעצם המצווה, הדגיש הגאון שליט"א כי יש כאן גם ברכה מיוחדת למי שייטול חלק: "אנחנו עומדים בתחילת הזמן, וכולנו זקוקים לברכה – לבריאות, לילדים, להצלחה בלימוד, ליראת שמים אמיתית. בעזרת ה' מי שיתן סכום הגון להקים בית נאמן בישראל – מובטח לו בהרבה נחת, בריאות והצלחה בכל העניינים".

אנשי הצדקה המלווים את המקרה בהוראתו של מרן שליט"א, מסבירים שלא היה מנוס אלא לפנות לעזרת הציבור. "מדובר במקרה דחוף במיוחד" הם שופכים אור על מה שאירע מאחורי הקלעים לפני שמרן הגר"צ ברוורמן שליט"א יצא בקריאתו הנרגשת לציבור. "החתונה אמורה להיערך ממש בקרוב, והמשפחה חסרת כל. בסכום סמלי של 420 שקלים בלבד אפשר להיות שותף ממשי בהוצאות המינימליות – ולהציל את השמחה מלהידחות".

בארגון מציינים כי מלבד המצווה הגדולה של צדקה, ההשתתפות במגבית זו נחשבת מצווה נדירה ורבת זכויות, שכן היא כוללת בתוכה את כל יסודות החסד: צדקה, גמילות חסדים, הכנסת כלה ו"ואהבת את הגר". "זו הזדמנות נדירה להקים בפועל בית נאמן בישראל, בית של גרי צדק שבחרו באמת", אומרים בקופה.

