לא הרחק מחופי הים השחור בטורקיה משתרעת עיירה מוזרה ומעוררת השתאות, מלאה בטירות קטנות, אפורות ונטושות - 587 במספר | הסיפור מאחוריה הוא דוגמא למה שקורה כשמתכננים פרויקט קצת יותר מדי גרנדיוזי, מבלי לקחת בחשבון את ההשלכות (מעניין)
במתקן הסקייליינר גונדולה ארעה תקלה והנוסעים היו תקועים עד חילוצם. אחד הנוסעים סיפר כי הם פתחו את ערכת החירום שמכילה גם מי שתיה. לדבריו, הוא פוצה ב-4 כרטיסי כניסה יומיים לפארק ועוד שובר בסך 200 דולר (תיירות)
בדיסניוורלד - פארק השעשועים המפורסם בפלורידה, עשו צעד מלא רצון טוב למבקרים היהודים שלהם שהתברר כפארסה מוחלטת: המקום השיק מסעדה בשם "לחיים" - אבל האוכל שם רחוק מלהיות כשר והוא גם ממש לא יהודי (חדשות האוכל)