קניון איילון מרחיב את ההיצע הקולינרי הכשר למהדרין עם שורה של מסעדות וחנויות מזון מהיר בכשרות בד"ץ חוג חתם סופר פ"ת | המסעדה החדשה של רשת 'פרש מרקט' תצטרף בקרוב למגוון הרחב של בתי אוכל כשרים למהדרין הפועלים כבר כיום בקניון תחת פיקוח בד"ץ חוג חת"ס פ"ת
בשעת צהריים (רביעי) התקבלה קריאה במוקד מד"א אזור דן על שני ילדים שנשארו ברכב בחניון קניון איילון בבני-ברק. כונני מד"א ומתנדבי ארגון "הצלה גוש דן" שחשו למקום דיווחו כי מדובר בפעוט כבן שנה וחצי וילד כבן ארבע שהושארו ברכב. בארגון שבים ומזכירים לציבור, עם פתיחת 'החופש הגדול', להיזהר מהשארת ילדים ברכב, אפילו למספר דקות