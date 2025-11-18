העלייה בביקוש לכשרות מהדרין נובעת הן מצד תושבי בני ברק הסמוכה, והן כתוצאה מההתעוררות הרוחנית הכללית וההקפדה על כשרות מהודרת מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל.

מרכז הקניות הפופולרי הסמוך לבני ברק, 'קניון אילון', חווה בשנתיים האחרונות מהפכה אמיתית בתחום הכשרות המהודרת. מסעדות רבות בקניון זוכות כיום לחותם הכשרות המהודר של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה, הפועל תחת הנהגתו של גאב"ד אנטוורפן הגר"פ פאדווא שליט"א. בקרוב, תצטרף אליהן מסעדה נוספת מהרשת הפופולרית "פרש מרקט" שלה סניפים נוספים ברחבי הארץ כולם בכשרות המהודרת של חת"ס פ"ת פרש מרקט בראשל"צ, כפ"ס, קרית גת ועוד

בעלי המסעדה החדשה פנו במיוחד לבד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה בבקשה לזכות בחותם הכשרות המהודר שלו, מתוך הכרה בערכו הרב בקרב הציבור החרדי המקפיד על קלה כבחמורה. המסעדה החדשה תצטרף לשורה הארוכה של בתי אוכל המפעילים כבר כיום כשרות מהודרת בקניון.

כיום, פועלות בקניון אילון מספר מסעדות הנושאות את תעודת הכשרות המהודרת של בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה, ביניהן: מסעדת 'פיצה איטליאנו' המתמחה במנות איטלקיות אותנטיות, 'חומוס אליהו' המגישה מנות בסגנון מזרח תיכוני המבוסס על חומוס הנעשה במקום ועוד, מסעדת 'ביגה' מרשת הפרימיום של בתי הקפה הידועה במטבח האיכותי והבריא שהיא מציעה, ומסעדת 'תירס', מרשת המסעדות המגישות תירס מלזי ותפוח אדמה מגידול יחודי ובריא, עם מגוון תוספות בריאות. כל אחת ממסעדות אלו עברה תהליך קפדני של בדיקות והכשרה של כל פס הייצור והמטבחים - על מנת לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של רבני הבד"ץ ומורי דרכו.

מסעדת 'פרש מרקט' החדשה צפויה להעשיר עוד יותר את המגוון הקולינרי הכשר עבור באי הקניון ולהציע לקהל הרחב אפשרויות נוספות לסעוד את לבם במקום כשר למהדרין ללא כל פקפוק.

המשגיח הרב יהושע פריי, המופקד על הפיקוח בבתי האוכל בקניון, מסביר את הגורמים לעלייה המתמשכת בביקוש לכשרות מהודרת: "אנו רואים תופעה כפולה. מצד אחד, תושבי בני ברק הסמוכה מגיעים בהמוניהם לקניון אילון לצורך קניות, ומטבע הדברים הם מחפשים מקום כשר למהדרין שבו יוכלו לסעוד ללא כל חשש או פקפוק, אך ישנו גם גורם נוסף משמעותי: ההתעוררות הרוחנית הגדולה שפקדה את כלל עמך בית ישראל בשנתיים האחרונות, מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, שהביאה רבים וטובים לקבל על עצמם לאכול במקומות הנושאים תעודת כשרות מהודרת בלבד. דבר שמתבטא בפועל בביקוש הרב".

ואכן, עקב העלייה בביקוש, מתרבות הפניות לבד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה מצד בעלי מסעדות ובתי אוכל מכל רחבי הארץ המבקשים לזכות בכשרות מהודרת. אולם, כפי שמדגישים בהנהלת מערכת הכשרות, "רק לאחר בדיקות מקיפות ודרישות רבות, התאמת המקום לסטנדרטים הנדרשים והכשרת המטבחים כליל, תוך הקמת מערכת פיקוח קפדנית על חומרי הגלם וכל שלבי תהליך הייצור, אנו נותנים את הסכמתנו לפיקוח על בתי האוכל".

תהליך זה כולל בדיקת מקורות המזון, וידוא שהספקים עומדים בסטנדרטים הנדרשים, הכשרת הכלים והמטבח, והכשרת הצוות לעבודה על פי כללי הכשרות המהודרת. בנוסף, מתקיים פיקוח שוטף ובלתי פוסק על כל היבטי הפעילות במסעדה.

מההנהלה נמסר עוד, כי "פתיחתה של מסעדת 'פרש מרקט' כחלק מהמסעדות הנושאות את חותם הכשרות המהודר שלנו, מוכיח על הביקוש הרב לאוכל בכשרות מהודרת, וההצלחה של המסעדות הכשרות למהדרין, מדברת בעד עצמה".