עם ישראל חגג במוצאי חג שמחת תורה ולאורך הלילה כולו את ההקפות השניות בהיכלי הישיבות ובבתי הכנסת | משה אריה ביקר בישיבת "אהבת שלום" שבראשות הגאון רבי יעקב הלל, בישיבת רש"י, בבית הכנסת "שושנים לדוד" ובישיבת "הר המור" ומגיש תיעוד מיוחד מהחגיגות הגדולות • צפו (חרדים)
הלך לעולמו הצדיק הרב יצחק פחה זצ"ל (72) משכונת בית ישראל מירושלים. המנוח היה דמות מוכרת מאוד בשכונה 'בית ישראל', והיה יושבת ימים ולילות בבית המדרש הספרדי 'שושנים לדוד' בשכונה. בהלוויות השתתפו מאות בני תורה ובניהם יבדלחט"א, הגאונים: הרב משה צדקה, הרב יעקב שיכנזי, הרב ציון בוארון והרב ברוך-מרדכי אזרחי