רפאל אוחנה, מאיר שטרית ורם חדד מרימים את משדר המימונה של 'כיכר השבת' עם מוזיקה מרוקאית טובה ושמחה, עם מיטב שירי מרוקו: למולדת שובי רוני, לאל מרום, אל עליון, יפה ותמה, הייא הייא, יא קז'רחי, אעופה אשכונה, אללא יללאלי • הצטרפו לחגיגה המרוקאית שלא תמצאו בשום מקום אחר (מימונה)
מהות המימונה, סיפורים שלא שמעתם ממרקש, 6 מנהגי השולחן, סוד המופלטה, הסיפור המלא של הבבא סאלי זיע"א על הפרימוס, סגולות לפרנסה ואזהרת הרבנים - "כיכר השבת" במשדר המימונה המרכזי בהגשת יוסי עבדו ובהשתתפות הגאון רבי אליהו אברג'ל, הגאון רבי משה בן אבו, הגאון רבי אליהו אילוז, המקובל הרב אורי חנניה אלנקוה והרב מרדכי ביטון • צפו במשדר המלא (מימונה)