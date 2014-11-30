גוש ברונזה ירקרק שהתגלה במקרה הוכיח כי כבר לפני אלפיים שנה התקיימה הנדסה מורכבת ברמה כמעט מודרנית וערער בכך על המקובל עד לאותו הזמן | מנגנון אנטיקיתרה מאלץ אותנו להתמודד עם אפשרות מטרידה: ההיסטוריה הטכנולוגית אינה סיפור של ניצחון מתמשך, אלא של הישגים נדירים שמדי פעם נעלמים - ולפעמים גם חוזרים בשנית (מעניין)
גילו של המחשב האנלוגי הראשון בעולם נחשף: היסטוריון ופיזיקאי שערכו מחקר על מנת לקבוע את גילו של מנגנון אנטיקיתרה - המחשב העתיק בעולם - קבעו כי הוא נבנה לפני 2,220 שנה, 205 שנה לפני הספירה הנוצרית. הגילוי התאפשר בזכות ליקוי חמה נדיר (דיגיטל, מחשבים)