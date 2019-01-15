תודו: כמה פעמים הרגשתם שאתם צועקים, דורשים, מענישים, אבל כלום לא עוזר? הילד פשוט לא רוצה לעשות את מה שאתם מבקשים | אם אתם הורים מותשים שחולמים על יום שבו הילד שלכם ירצה בעצמו לסדר את החדר, להכין שיעורים או לנהוג באחריות, הכתבה הזו היא בשבילכם, כי זה אפשרי! | צפו/האזינו לראיון עם ד"ר אריה אשדת (חיים באיז"י)
אנשי "הפלג הירושלמי" התכנסו למפגן כוח באצטדיון "הארנה" בירושלים בראשות מנהיגם הגאון רבי שמואל אוירבך וזאת בצל המחלוקת הפנימית הסוערת סביב שאלת התמיכה בש"ס או ב'יחד' • סיקור מיוחד על הקרבות - מי ראשי הישיבות שנעדרו מהכינוס, מי תומך בש"ס, מי ב'יחד' ומתי תתקבל ההכרעה (חדשות, חרדים)