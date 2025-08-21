נמאס לכם ממאבקי כח עם הילדים? זה הסוד שישנה את הכל!

מושכים לכיוונים שונים? ( צילום: Ideogram )

במסגרת הפרק השישי של חיים באיז"י , זכינו לארח באולפן את ד"ר אריה אשדת, בעל דוקטורט בפסיכולוגיה חינוכית ומחבר הספר "להניע מבפנים", שחשף בפנינו סודות מעולם המוטיבציה הפנימית אצל ילדים. ד"ר אשדת נוגע בנקודה שכל הורה מכיר היטב: איך לגרום לילד לרצות את מה שאנחנו רוצים עבורו, במקום שרק יציית מתוך כפייה או עונש.

הגישה המרעננת של ד"ר אשדת מציעה לנו, ההורים, לזנוח את המחשבה ש"המטרה היא למשמע את הילד". במקום זאת, עלינו להתמקד בבניית הרצון הפנימי של הילד. דמיינו זאת כמצפן פנימי: אם הילד פועל מתוך רצון עמוק לערכים שהנחלנו לו, הם יובילו אותו גם כשאנחנו לא נמצאים לידו. זוהי המוטיבציה הפנימית – ההנעה שבאמת באה מבפנים.

מה עם פרסים ועונשים?

ד"ר אשדת מסביר שפרסים יכולים להיות "סטארטר" נהדר לתהליך חדש, אך לא נרצה להישאר תלויים בהם. עונשים? עדיף למעט בהם ככל האפשר. הם אמנם יכולים לשמש כ"ברקס" על מנת לעצור התנהגות שלילית במצבים קיצוניים, אך הם לא לב ליבו של החינוך. החינוך האמיתי מתרחש כשעובדים על הרצון הפנימי.

הכירו את הגמדים על הכתף!

ד"ר אשדת מציע לדמיין שיש לילד שני גמדים קטנים על הכתפיים. ה"גמד השמאלי" הוא זה שאומר: "עזוב, אל תקשיב לאבא/אמא, תמשיך לשחק!". ה"גמד הימני", לעומת זאת, הוא הצד שרוצה להקשיב, לרצות את ההורה, לעשות את הדבר הנכון. הטעות הנפוצה שלנו כהורים היא להתנגש עם הגמד השמאלי. אבל הדרך הנכונה היא לדובב את הגמד הימני! לגרום לילד לדבר מתוך הצד שכן רוצה, לחזק את "שפת השינוי" שבו.

איך עושים את זה בפועל? טיפים מעשיים:

1. כשהילד אומר "אני לא מסוגל": אל תתווכחו. במקום זאת, שאלו שאלות פתוחות שיגרמו לו לגלות את היכולות שלו בעצמו. לדוגמה, אם הוא אומר: "אני לא יודע ללמוד גמרא", שאלו: "בין 0 ל-10, איפה היית שם את עצמך?". כשהוא יגיד "4", שאלו: "למה 4 ולא 0?". אתם תתפלאו לשמוע כמה דברים חיוביים הוא ימצא לספר על עצמו! אחר כך, שאלו: "איך תוכל לעלות מ-4 ל-5?" – ובכך תפרקו יעד גדול לצעדים קטנים וריאליים.

2. בהתמודדות עם ערכים (למשל, צניעות): במקום לנזוף, הקשיבו לקושי ושאלו: "איך את כן מצליחה?" או "למה בכל זאת חשוב לך?". כך אתם הופכים משופטים - לשותפים תומכים בהתמודדות. ד"ר אשדת סיפר שבתו התמודדה עם צניעות, והוא אמר לה: "החלק שלך יהיה ההשתדלות, והחלק שלי יהיה לדאוג שיהיו לך בגדים צנועים ויפים". כך הם פעלו יחד.

3. השתמשו בשאלות פתוחות ושיקוף: שאלו שאלות שמעודדות תשובה מפורטת, לא רק "כן/לא". וכאשר הילד אומר משהו חיובי, שקפו את דבריו בחזרה. למשל: "אז חשוב לך צניעות..." זה מחזק את דבריו ומעודד אותו להרחיב, וכך הוא בעצם משכנע את עצמו ומחזק את המוטיבציה הפנימית שלו.

המסר המרכזי הוא עמוק אבל פשוט

גם כשאנחנו רואים התנהגות שלילית, קיים בילד רצון פנימי לעשות את הדבר הנכון. תפקידנו הוא לדבר אל הצד הזה, לדובב אותו, ולעזור לילד לבחור בעצמו את הרצון הפנימי שלו. זוהי דרך עוצמתית שבכוחה, בעזרת השם, להוביל את ילדינו לצמיחה עם מערכת ערכים יציבה ובטוחה מבפנים.