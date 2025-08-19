הפרק השישי של חיים באיז"י עולה לאויר, עם הפינות הקבועות, ועם שני ראיונות מרתקים שישנו לכם את החשיבה באופן מפתיע.

איך לגרום לילד לרצות את מה שאני רוצה? ד"ר אריה אשדת, ד"ר לפסיכולוגיה התפתחותית ומנחה הורים, מגלה לנו איך לעורר בילדים שלנו את הרצון הפנימי שלהם, ולגרום להם לגלות - שהם רוצים להיות טובים.

"סייג לחכמה שתיקה" - מקובל לחשוב שמי שיודע לדבר יפה, הוא חכם. אז מה היתה כוונת חז"ל, שאמרו כביכול ההיפך? ומה הקשר בכלל בין שתיקה לחכמה? יצאנו לרחוב לשאול את העוברים ושבים, וחזרנו עם תשובות מרתקות.

איך ניתן להגיע לשינוי אמיתי בחיים? ד"ר אלעד בן אלול מסביר בראיון, שזה לא משנה כמה כלים לשינוי אנחנו נלמד, וננסה לאמץ לתוך חיינו. השינוי האמיתי מתחיל כשאנחנו משנים את התודעה, ומתחילים להפנים את התפקיד שלנו בעולם.

הארה מפרשת השבוע - "ראה אנוכי נותן לפניכם היום", מדוע התורה נקטה בלשון הווה, ולא בלשון עבר? ומה אנחנו לומדים מהמילה "היום"?

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּוסו' - מה עושים כשהבעל קיבל קידום בעבודה? חוסכים, או מגשימים חלום ישן? פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז