הרב משה רבי - שעוסק רבות בתא המשפחתי בכלל, ובקידום נוער בפרט, בראיון על המורכבות במעורבות ההורית בתהליך השידוכים, ובהשפעתה על עתיד הילדים. הרב רבי מדגיש את החשיבות של הבחנה בין ליווי תומך של ההורים, לבין התערבות כוחנית שמדכאת את רצונותיו האישיים של הבחור - ועלולה להוביל לנישואין לא מאושרים. הוא מסביר איך הנטייה של הורים להכתיב החלטות מתוך דאגה לתדמית חיצונית, או בגלל קושי לקבל את בחירות ילדיהם, לא תמיד מתאימה לדור הנוכחי שבו גוברת השאיפה לעצמאות. במקום לחץ, מוצע להורים "להאיר את לב הילד" באמצעות הקשבה ומתן מרחב בחירה, תוך שמירה על תקשורת פתוחה ומכבדת.

הארה מפרשת השבוע - כולנו מכירים את שני הפירושים של רש"י לפסוק "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף", או שהיה מלך ממש חדש, או שנתחדשו גזירותיו, אבל ל'כלי יקר' יש פירוש מעניין במיוחד משלו.

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים עם רגש של קנאה שלא מרפה מאיתנו, והאם בכלל זה ניתן לריפוי?

עצה טובה - טיפ קטן לשיפור איכות החיים, והפעם - אורח חיים בריא לחיזוק כוחות הנפש.

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על זוג שרצה לתמוך כלכלית בהורים, אך נקלע למערבולת בעצמו.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג