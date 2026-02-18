בעולם הישיבות של שנת 2026, נדמה שהכול כבר פתוח וגלוי, אך מתחת לפני השטח רוחש משבר שקט שאיש לא נותן עליו את הדעת: הפער העצום במוכנות לחיי נישואין בין בחורי הישיבות לבין בוגרות הסמינרים. בעוד הבחורות מגיעות מצוידות בידע רגשי וכלים פרקטיים, הבחורים מוצאים את עצמם לא פעם אובדי עצות מול ה"מראה" שמוצבת בפניהם לראשונה בחייהם.

בפרק החדש של חיים באיז"י , זכיתי לארח את הרב שמואל אריה אזואלוס, מטפל זוגי ומדריך חתנים ותיק, שחורש את השטח ומלווה בחורים ברגעים המכריעים של חייהם. בראיון מרתק הוא חושף מדוע המושג "בן תורה" כבר לא מספיק כשלעצמו, למה כנות יתר בשידוכים היא טעות פטאלית, ואיך בונים "תעודת זהות" רוחנית ורגשית לפני שנכנסים לחופה.

"השמות מסתעפים, המושגים היטשטשו"

"אם בעבר המושגים היו ברורים - ידעת בדיוק מה זה 'בן תורה' ומה זה 'בחורת סמינר' –-היום הכל מסתעף לתתי-תארים", פותח הרב אזואלוס באבחנה מדויקת. לדבריו, חוסר הבהירות הזה יוצר פערים קשים בפגישות: "שנינו קוראים לעצמנו באותו טייטל, אבל אנחנו מחזיקים בהשקפות ובחזון שונים לחלוטין. אם הבחור לא מגיע עם 'תעודת זהות' ברורה של מי הוא ומה הוא רוצה מעצמו, הפיצוץ בדרך".

הרב אזואלוס מתאר מציאות שבה בחורים בני 24, למדנים ורציניים, פוגשים לראשונה את השאלות הקשות רק בחדר ההדרכה. "היה לי בחור שאמר לי: 'בגיל 24, אתה האדם הראשון שהעמיד לי מראה מול הפנים'. הוא לא ידע להסביר איך הוא בתקשורת חברתית, האם הוא יודע להכיל, האם הוא יודע לראות את הצד השני".

המחדל: הדרכה שהיא "התנדבות"

אחת מנקודות התורפה המרכזיות עליהן מצביע הרב אזואלוס היא שיטת ההכנה בישיבות. בעוד שבסמינרים השיעורים על הבית היהודי הם חלק מובנה וחובה במערכת, בעולם הישיבות הנושא מוזנח. "בישיבות יש 'וועדים', אבל זה על בסיס התנדבותי. לא הגעת? הכל בסדר. נוצר פער עצום שבו הבחורה מגיעה הרבה יותר בשלה, והיא מרגישה שהבחור פשוט לא יודע מה זה חיים".

הוא מדגיש כי הבעיה אינה בחוסר בשלות של הבחור, אלא בחוסר הכנה טכנית ורגשית: "הוא פשוט לא נגע מעולם בעולם הפנימי שלו. הוא לא חופר פנימה כי לא דורשים את זה ממנו".

"אל תתוודו": הטעות ששורפת שידוכים

אחד המסרים המפתיעים והחדים ביותר של הרב אזואלוס נוגע למושג ה"פתיחות" בין בני זוג בתקופת האירוסין. "אני אומר לבחורים בצורה ברורה: מעולם אל תתוודו בפני הכלה על חטאי העבר או תקופות קשות שעברתם. זה לא מוסיף כלום ורק מוריד את הערך שלכם בעיניה".

לדבריו, וידוי צריך להיעשות מול הקדוש ברוך הוא בלבד. "בחורה לא צריכה לדעת שהייתה לך תקופה שלא קמת לתפילה. פתיחות היא לא וידוי, והרבה פעמים ה'וידויים' האלו פשוט שוברים את השידוך כי אין עדיין קשר חזק מספיק שיאפשר סליחה והכלה".

הסוד: ביטחון, לא רק כישרון

מה באמת מחפשת בחורה בבחור? התשובה, לפי הרב אזואלוס, פשוטה: ביטחון. "אף אחת לא תצטרף לחיים של בן אדם אם היא לא מרגישה איתו בטוחה. אם המשנה שלו לא סדורה, אם הוא לא יודע מה התוכנית שלו, הוא לא משדר ביטחון".

הוא חותם בעצה מעשית לכל בחור לפני פגישות: "שב עם חבר, עם אבא או עם גיס, ותתחיל להציג את עצמך. תראה איפה אתה מגמגם כשאתה מדבר על החזון שלך. אל תשתמש בבחורה כדי לכתוב את תעודת הזהות שלך תוך כדי תנועה. תגיע ברור, תגיע ממוקד, ותזכור: תקשורת היא לא רק העברת מידע, היא סוד החיבור האמיתי".