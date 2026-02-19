כיכר השבת
פנינת הדף

התעלומה הכחולה: איך נעלם צבע התכלת מהציצית?

ממונופול יוקרתי של המלוכה ועד לציצית שבידינו: גלגולו של צבע התכלת והסיבה להיעלמותו המסתורית | המחלוקת המרתקת בין האדמו"ר מראדזין לרב הרצוג על זיהוי החילזון | האם המושג "נגנזה התכלת" פירושו שאיננה קיימת או שהיא רק קשה להשגה בימינו | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

1תגובות

מסכת מנחות, דף לט'

בסוגיה שלנו אנחנו עוסקים במצוות התכלת בציצית. כידוע, במשך מאות שנים המצווה הזו נעדרה מאיתנו, והציצית שלנו נשארה לבנה בלבד. הגמרא מתארת שהתכלת הופקה מיצור ימי שנקרא חילזון, שחי לאורך חופי צפון הארץ מחיפה ועד צור. ההיעלמות של התכלת לא הייתה מקרית; בעולם העתיק צבע התכלת והארגמן היו מונופול יוקרתי של המלוכה, והשלטון הרומאי הקפיד מאוד על ייצורו הבלעדי.

הגמרא במסכת סנהדרין מתעדת מקרה שבו נעצרו שני חכמים מארץ ישראל כשהבריחו תכלת לקהילה היהודית בבבל. אבל לצערנו, עם השנים, ככל הנראה בעקבות הכיבוש המוסלמי, הידע המעשי אבד מאיתנו לחלוטין. לפני כ-130 שנה התחיל ניסיון להשיב את המצווה האבודה.

האדמו"ר מראדזין, הרב גרשון חנוך ליינר, זיהה את החילזון כדיונון, אבל הרב יצחק הרצוג דחה את הזיהוי הזה, והוא הוכיח כי המקור האמיתי הוא חילזון ימי בשם 'ארגמון קהה קוצים'. הבעיה היתה שמאותו ארגמון קהה קוצים הצליחו להפיק בהתחלה רק צבע סגול, אבל בשנות השמונים גילה הכימאי אוטו אלסנר שחשיפה לאור שמש ישיר במהלך עיבוד הצבע הופכת אותו לגוון אינדיגו – תכלת בוהק.

וכאן עולה שאלה הלכתית: האם ניתן לחדש מצווה שהמסורת שלה נקטעה? ה'בית הלוי' דחה את הניסיונות לחידוש התכלת. ואחת הטענות המרכזיות שלו הייתה שדרושה מסורת רציפה כדי לזהות בוודאות את החילזון, וכיון שאין לנו כזו מסורת – עלינו להמתין עד ביאת המשיח. מצד שני, חכמים אחרים כמו הרב טיקוצ'ינסקי הסבירו שהמושג "נגנזה התכלת" המופיע במדרש אינו אומר שהיא נעלמה כליל, אלא רק שהיא הפכה לנדירה וקשה להשגה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הרי"ף והרא"ש לא הביאו הלכתא למשיחא ובכל זאת הביא כל דיני תכלת, רואים שניתן לחדש תכלת , וכן כתב הלבוש בהקדמה שמשום זה קורא ספרו לבוש התכלת, ויש ראיות חזקות לארגמן קהה קוצים ע' ספר כליל תכלת , לבוש הארון, חוט תכלת , בכנף איש יהודי ועוד הרבה חיבורים , נמצאים באוצר החכמה
יצחק ברנד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר