מהנדס בכיר בתחזית אימה של מהפיכת ה-AI והצעד שכל אחד חייב לעשות | מאחורי הקלעים של הקטטה ההמונית בדרך לאומן | כמה חרדים יש בכלא הצבאי והאם ישוחררו לראש השנה | כמה משוגעים יש שפטורים מגיוס | המיסטיקנית, יצרנית הקמעות שהסתבכה בשקרים (דבר ראשון)
תופעת המתמחות שעובדות בתכנות בחינם, ושוברות את שוק המשכורות, הגיעה לשולחנו של הפוסק הגאון רבי יצחק זילברשטיין | הרב פסק כי "אי אפשר לאסור על מתמחות לעבוד בחינם. אך רצוי להתאגד יחד עם פיקוח רבני, ולתקן תקנות קבועות לטובת המתכנתות" | הפסק המלא (חרדים)
קבוצת מתכנתות חרדיות סיימה בהצלחה הכשרה מקצועית בג´אווה אנדרואיד, במסגרת פעילות ייעודית של חברות מנפאואר בראשית ו-MIT להשמת עובדים חרדיים בתחום היי טק. הגב´ ד. נרקיס, יו"ר קבוצת מנפאואר במזרח התיכון הביעה את התפעלותה מרמת המקצועיות והמצוינות שהפגינו התלמידות במהלך ההכשרה המקצועית