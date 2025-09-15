תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום באולפן: האם מהפיכת הAI הולכת לייתר את עבודתן של מאות נשים חרדיות בעולמות ההייטק? ראיון באולפן עם המתכנת בכיר אלחנן טווג שנותן סקירה מקיפה בסוגיה.

בכותרות היום: קטטה בטיסה לבוקרשט: טיסת ישראייר מתל אביב לבוקרשט הפכה לזירת עימות בין נוסעים עם 11 מעורבים. המשטרה הרומנית קנסה אותם ב-4,000 ליי (כ-3,200 שקל) ועיכבה אותם לחקירה.

מעצר עריקים: 8 חסידי ברסלב נעצרו בנתב"ג בדרך לאומן, ועוד 10 בשבוע האחרון. 33 עריקים חרדים שוהים בכלא הצבאי ויישארו שם בחגים.

משבר הגיוס: נתוני צה"ל חושפים זינוק של 68% בפטורים נפשיים משירות (מ-9,368 ב-2020 ל-15,788 ב-2023). בקרב בנות: מ-2,967 ל-5,760; בנים: מ-6,401 ל-10,028. אחד מכל 10 גברים קיבל פטור ב-2023.

חקירת מאי גולן: המשטרה פשטה על משרדי השרה גולן בפרשת "חגיגת הכספים". עורך דין מקורב נעצר בחשד למרמה והעסקה פיקטיבית. נמצאה מעבדת קנאביס בבית עובדת. גולן צפויה לחקירה נוספת.

מאסר למיסטיקנית: תושבת נס ציונה (40) נידונה ל-18 חודשי מאסר וקנס של 100,000 שקל על העלמת 2 מיליון שקל ממס בין 2009-2016.

מרד התיקופים: 15% מנוסעי התחבורה הציבורית לא מתקפים, עם נזק של 400 מיליון שקל בשנה. תיקופים ב-2024 (769.8 מיליון) נמוכים מ-2019 (773 מיליון).

בן גביר בעזה: השר הכריז על תוכנית לשכונת שוטרים בעזה, כ"סמל לחזון", והכחיש סכסוך עם המפכ"ל.

הסתבכויות בקואליציה: 11 שרים וח"כים תחת חקירה או משפט: נתניהו (שוחד), גולן (מרמה), רגב (שיקולים פוליטיים), כהן (דרכונים), מילביצקי, ואטורי, סוכות ואליהו (שדה תימן), ביטון (מימון עיתון), גוטליב (חשיפת זהות), ביטן (שוחד בסך 715,000 שקל) ובאופוזיציה: קריב (מרמה), כסיף (משפט על הפרת סמכויות), גוטליב (חשיפת מידע סודי).