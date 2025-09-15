כיכר השבת
הפוליטיקאים שמסובכים בפלילים, והאם מאות חרדיות יאבדו את מקום עבודתן?

מהנדס בכיר בתחזית אימה של מהפיכת ה-AI והצעד שכל אחד חייב לעשות | מאחורי הקלעים של הקטטה ההמונית בדרך לאומן | כמה חרדים יש בכלא הצבאי והאם ישוחררו לראש השנה | כמה משוגעים יש שפטורים מגיוס | המיסטיקנית, יצרנית הקמעות שהסתבכה בשקרים (דבר ראשון)

תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום באולפן: האם מהפיכת הAI הולכת לייתר את עבודתן של מאות נשים חרדיות בעולמות ההייטק? ראיון באולפן עם המתכנת בכיר אלחנן טווג שנותן סקירה מקיפה בסוגיה.

בכותרות היום: קטטה בטיסה לבוקרשט: טיסת ישראייר מתל אביב לבוקרשט הפכה לזירת עימות בין נוסעים עם 11 מעורבים. המשטרה הרומנית קנסה אותם ב-4,000 ליי (כ-3,200 שקל) ועיכבה אותם לחקירה.

מעצר עריקים: 8 חסידי ברסלב נעצרו בנתב"ג בדרך לאומן, ועוד 10 בשבוע האחרון. 33 עריקים חרדים שוהים בכלא הצבאי ויישארו שם בחגים.

משבר הגיוס: נתוני צה"ל חושפים זינוק של 68% בפטורים נפשיים משירות (מ-9,368 ב-2020 ל-15,788 ב-2023). בקרב בנות: מ-2,967 ל-5,760; בנים: מ-6,401 ל-10,028. אחד מכל 10 גברים קיבל פטור ב-2023.

חקירת מאי גולן: המשטרה פשטה על משרדי השרה גולן בפרשת "חגיגת הכספים". עורך דין מקורב נעצר בחשד למרמה והעסקה פיקטיבית. נמצאה מעבדת קנאביס בבית עובדת. גולן צפויה לחקירה נוספת.

מאסר למיסטיקנית: תושבת נס ציונה (40) נידונה ל-18 חודשי מאסר וקנס של 100,000 שקל על העלמת 2 מיליון שקל ממס בין 2009-2016.

מרד התיקופים: 15% מנוסעי התחבורה הציבורית לא מתקפים, עם נזק של 400 מיליון שקל בשנה. תיקופים ב-2024 (769.8 מיליון) נמוכים מ-2019 (773 מיליון).

בן גביר בעזה: השר הכריז על תוכנית לשכונת שוטרים בעזה, כ"סמל לחזון", והכחיש סכסוך עם המפכ"ל.

הסתבכויות בקואליציה: 11 שרים וח"כים תחת חקירה או משפט: נתניהו (שוחד), גולן (מרמה), רגב (שיקולים פוליטיים), כהן (דרכונים), מילביצקי, ואטורי, סוכות ואליהו (שדה תימן), ביטון (מימון עיתון), גוטליב (חשיפת זהות), ביטן (שוחד בסך 715,000 שקל) ובאופוזיציה: קריב (מרמה), כסיף (משפט על הפרת סמכויות), גוטליב (חשיפת מידע סודי).

