שיא גינס חדש: ארגון הנוער היהודי בקנדה (JYN) חשף בסוף השבוע את המזוזה הגדולה בעולם, העומדת בגובה 146.98 ס"מ | המזוזה, שנוצרה לאחר שלוש שנות עבודה ונתרמה על ידי יוסי ושנה אוסטפלד, עקפה שיא קודם שהיה שייך למזוזה שהוצגה בישיבה בירושלים (בעולם, יהדות)
המזוזה הגדולה ביותר בעולם נקבעה ברחבת הכותל המערבי על-ידי רב הכותל המערבי הרב שמואל רבינוביץ ופלאטו שרון והוצבה בצמוד לשער הכניסה העליון. המזוזה כולה עשויה מברונזה. אורכה כ-1.4 מטר, רוחבה כ-25 ס"מ ומשקלה כ-40 ק"ג. אורך הקלף הוא 60 ס"מ כאשר כתיבתו נעשתה על ידי הרב זלמן מיכשוילי, ונבדקה על ידי סופר הכותל ר' ישראל גוטליב.