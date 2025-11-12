כיכר השבת
לאחר 3 שנות עבודה

שיא גינס חדש: זה ה'כלי קודש' ששבר אפילו את השיא הישראלי

שיא גינס חדש: ארגון הנוער היהודי בקנדה (JYN) חשף בסוף השבוע את המזוזה הגדולה בעולם, העומדת בגובה 146.98 ס"מ | המזוזה, שנוצרה לאחר שלוש שנות עבודה ונתרמה על ידי יוסי ושנה אוסטפלד, עקפה שיא קודם שהיה שייך למזוזה שהוצגה בישיבה בירושלים  (בעולם, יהדות)

המזוזה הגדולה בעולם (צילום: צילום מסך מתוך האינטגרם של jewishyouthnetwork)

מול קהל נרגש בריצ'מונד היל שבקנדה, נרשם בסוף השבוע האחרון שיא גינס חדש: ארגון רשת הנוער היהודי (JYN) חנך את המזוזה הגדולה בעולם בגובה חסר תקדים של 146.98 סנטימטרים.

המזוזה, ששברה את השיא הקודם שהוחזק על ידי מזוזה שהוצגה בסמוך לכות המערבי בירושלים, נחשפה בטקס מרגש שנערך במסגרת ערב הגאלה לציון 18 שנות פעילות הארגון, וזאת לאחר שלוש שנות עבודה מדוקדקת על הכתיבה והייצור.

המזוזה נתרמה בנדיבות על ידי יוסי ושנה אוסטפלד, וחשיפתה התקיימה במעמד תומכים, חברים ובני הקהילה שהגיעו לחגוג.

"רגע היסטורי" ושבירת שיא ישראלי

בעמוד האינסטגרם של הארגון נכתבה ברכה נלהבת על שבירת השיא:

"לאחר שלוש שנות עבודה, יצירת הענק הזו מסמנת רגע היסטורי עבור ארגון JYN. בעוד הסיפור המלא עתיד להתפרסם בקרוב, אין רגע סמלי יותר מאשר לחגוג את ערב ה־Homecoming Gala שלנו בהקדשת המזוזה החיצונית המרשימה, שנתרמה בנדיבות על ידי יוסי ושנה אוסטפלד, כשסביבנו תומכים, חברים וחברי הקהילה הנפלאים שלנו. איזה ערב בלתי נשכח".

המזוזה הקנדית עקפה את השיא הקודם, שבו החזיקה מזוזה שיוצרה בירושלים על ידי הרב בנימין רחמנוב ונכתבה על ידי הרב יהודה פרץ. המזוזה הקודמת, שנתרמה על ידי אדוארד ומיכאל יוסופוב מארצות הברית, הותקנה על גג ישיבת "אש התורה" המשקיפה על הכותל המערבי. אורכה עמד על 143 סנטימטרים (עם בית מזוזה בגודל 153 סנטימטרים), והיא נחנכה ב-10 באפריל 2019.

