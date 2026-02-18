רחמים חוגי, בכיר במנהלת גיוס החרדים, דורש מאות אלפי שקלים בעקבות סדרת פרסומים עיתונאיים שייחסו לו עבר פלילי שקרי. לדברי פרקליטו, מדובר ברשעות עיתונאית שהובילה במישרין לביטול מינויו היוקרתי לתפקיד ראש מנהלת גיוס החרדים במשטרה (בארץ, חוק ומשפט)
כתב היומון "המודיע" - בעל העבר הפלילי, דורון רוזנצוויג ("שי רוזן"), התפרץ על רבני "העדה החרדית" שכינסו מסיבת עיתונאים בסוף-השבוע שעבר בנושא חילול שבת. בהמשך, הוא גם צרח על כתבי השבועונים החרדים. תגובתו ל"כיכר השבת"? טריקת טלפון. הכתב שהותקף מגיב: "אני מיצר על התנהגותו" (חרדים)