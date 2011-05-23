נתונים רשמיים חושפים: מאז הקמת הממשלה נמחקו כ-80 קווים שנסעו בעיצומו של יום המנוחה • "הציבור הדיר רגליו": משרד התחבורה ביטל השנה עשרות נסיעות נוספות לאחר שהתברר כי האוטובוסים נסעו ריקים • על פי בדיקת 'דה מרקר': למעלה מ-130 קווים בעלי היתר נותרו מושבתים מחוסר כדאיות • תיקון בחומת השבת (בארץ, תחבורה)
מה מדאיג את חברי הכנסת של מרצ בימים אלה? אנשי המפלגה יוזמים חוק שיאפשר הפעלת תחבורה ציבורית בשבתות. בתגובה להצעת החוק, אומר יו"ר הוועדה למען השבת בירושלים, הרב יוסף רוזנפלד, כי מדובר בצעד "מזעזע". בשיחה עם "כיכר השבת" אמר רוזנפלד: "לא ניתן לחוק לעבור - נשוחח על כך עם חברי הכנסת החרדים והדתיים"