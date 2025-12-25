כיכר השבת
"הציבור הדיר רגליו"

"תבעה את עלבונה": עשרות קווי תח"צ שחיללו שבת - בוטלו בשל חוסר ביקוש

נתונים רשמיים חושפים: מאז הקמת הממשלה נמחקו כ-80 קווים שנסעו בעיצומו של יום המנוחה • "הציבור הדיר רגליו": משרד התחבורה ביטל השנה עשרות נסיעות נוספות לאחר שהתברר כי האוטובוסים נסעו ריקים • על פי בדיקת 'דה מרקר': למעלה מ-130 קווים בעלי היתר נותרו מושבתים מחוסר כדאיות • תיקון בחומת השבת (בארץ, תחבורה)

בזכות שמירת שבת (צילום: ב"מ)

בשורה של קורת רוח לשומרי השבת: נתונים חדשים שנחשפו לאחרונה מעלים כי חומת השבת הולכת ומתבצרת, לא רק בשל מאבקים עקרוניים אלא גם בזכות המציאות הפשוטה – חילול השבת אינו משתלם. על פי נתונים שפורסמו באתר 'דה מרקר' (TheMarker), המשרד בראשות השרה מירי רגב ביטל בשנת 2025 לפחות 18 קווים שפעלו בשבת קודש, ובסך הכל נמחקו כ-80 קווי חילול שבת מאז דצמבר 2022.

הקווים שנותרו ריקים: "אין צורך תחבורתי"

במשרד התחבורה מסבירים את המהלך כצעד מקצועי של "יעילות". מסתבר כי אותם קווים, שחלקם הופעלו תחת היתרים מיוחדים תוך פגיעה ברגשותיהם של מיליוני מאמינים, פשוט נסעו ריקים. ביישובים רבים בצפון, בהם התקיימה תחבורה בשבת, בוטלו הקווים לאחר שהתברר כי אין להם דורש והביקוש נמוך עד אפסי.

כך הוכח פעם נוספת המשפט הידוע: "יותר מששמרו ישראל על השבת, השבת שמרה עליהם". גם הניסיון הכלכלי להחזיק קווים בשבת נכשל אל מול המציאות – הציבור הכללי אינו זקוק להם, וההוצאות הכספיות הפכו לנטל על קופת המדינה.

חשיפת הנתונים: עשרות קווים נותרו משובתים

בבדיקת 'דה מרקר' עולה תמונה מקיפה של נסיגה בחילול השבת: מתוך 418 קווים שמחזיקים בהיתר רשמי לפעול בשבת, כ-130 קווים אינם פעילים בפועל. ביניהם ניתן למצוא את הקו המרכזי 301 (אשקלון-תל אביב) וקווים מאילת ובאר שבע לירושלים, שחזרו לשבות בשבתות ובחגים.

חלק מהקווים הופסקו עוד בתקופת הקורונה ומאז, בחסדי שמיים, לא הוחזרו לפעילות, מה שמעיד כי המדינה יכולה להתנהל היטב גם מבלי לרמוס את קדושת היום.

תגובת משרד התחבורה: "הסטה למקומות עם צורך אמיתי"

ממשרד התחבורה נמסר כי מבוצעת בחינה מקצועית של מערך השירות במטרה לבצע "הסטה מושכלת" של משאבים ממקומות שבהם הביקוש נמוך (ימי השבת) למקומות שבהם קיים צורך תחבורתי משמעותי יותר בימי החול.

בעולם התורה מברכים על המגמה המסתמנת, ורואים בכך הוכחה ניצחת שכל פגיעה בסטטוס-קוו ובקדושת השבת, סופה להתבטל מאליה בשל חוסר ברכה ותועלת.

