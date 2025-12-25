בשורה של קורת רוח לשומרי השבת: נתונים חדשים שנחשפו לאחרונה מעלים כי חומת השבת הולכת ומתבצרת, לא רק בשל מאבקים עקרוניים אלא גם בזכות המציאות הפשוטה – חילול השבת אינו משתלם. על פי נתונים שפורסמו באתר 'דה מרקר' (TheMarker), המשרד בראשות השרה מירי רגב ביטל בשנת 2025 לפחות 18 קווים שפעלו בשבת קודש, ובסך הכל נמחקו כ-80 קווי חילול שבת מאז דצמבר 2022.

הקווים שנותרו ריקים: "אין צורך תחבורתי"

במשרד התחבורה מסבירים את המהלך כצעד מקצועי של "יעילות". מסתבר כי אותם קווים, שחלקם הופעלו תחת היתרים מיוחדים תוך פגיעה ברגשותיהם של מיליוני מאמינים, פשוט נסעו ריקים. ביישובים רבים בצפון, בהם התקיימה תחבורה בשבת, בוטלו הקווים לאחר שהתברר כי אין להם דורש והביקוש נמוך עד אפסי.

כך הוכח פעם נוספת המשפט הידוע: "יותר מששמרו ישראל על השבת, השבת שמרה עליהם". גם הניסיון הכלכלי להחזיק קווים בשבת נכשל אל מול המציאות – הציבור הכללי אינו זקוק להם, וההוצאות הכספיות הפכו לנטל על קופת המדינה.

חשיפת הנתונים: עשרות קווים נותרו משובתים

בבדיקת 'דה מרקר' עולה תמונה מקיפה של נסיגה בחילול השבת: מתוך 418 קווים שמחזיקים בהיתר רשמי לפעול בשבת, כ-130 קווים אינם פעילים בפועל. ביניהם ניתן למצוא את הקו המרכזי 301 (אשקלון-תל אביב) וקווים מאילת ובאר שבע לירושלים, שחזרו לשבות בשבתות ובחגים.

חלק מהקווים הופסקו עוד בתקופת הקורונה ומאז, בחסדי שמיים, לא הוחזרו לפעילות, מה שמעיד כי המדינה יכולה להתנהל היטב גם מבלי לרמוס את קדושת היום.

תגובת משרד התחבורה: "הסטה למקומות עם צורך אמיתי"

ממשרד התחבורה נמסר כי מבוצעת בחינה מקצועית של מערך השירות במטרה לבצע "הסטה מושכלת" של משאבים ממקומות שבהם הביקוש נמוך (ימי השבת) למקומות שבהם קיים צורך תחבורתי משמעותי יותר בימי החול.

בעולם התורה מברכים על המגמה המסתמנת, ורואים בכך הוכחה ניצחת שכל פגיעה בסטטוס-קוו ובקדושת השבת, סופה להתבטל מאליה בשל חוסר ברכה ותועלת.