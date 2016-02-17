רבים מאיתנו נתקלים בבעיות משפטיות מדי יום, אך רק למעטים יש את הידע והיכולות לפתור את הבעיות הללו בכוחות עצמם |חלק מהיתרונות של המהפכה הטכנולוגית, אשר הביאה לנו גם את מהפכת הבינה המלאכותית, היא באפשרות לקבל סיוע משפטי ללא עלות או בעלות נמוכה משמעותית
בישיבת פתיחה חגיגית של פורום "משפט והלכה" של לשכת עורכי הדין בישראל במעמד הרב הראשי לישראל הגרי"ד לאו שליט"א, יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל עו"ד אפי נוה וראשי הפורום עוה"ד יוסף ויצמן ומנחם מושקוביץ הוקמה לראשונה וועדה שתעסוק בכל התחומים הקשורים לנושאי הלכה ומשפט בישראל.