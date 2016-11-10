אומץ לב לא נדרש רק בשדה הקרב, לפעמים הוא נחוץ גם באולפן ממוזג מול מצלמות | בזמנים שבהם אמנים ושחקנים בוחרים בפחד ושומרים על עמימות מול האנטישמיות הגואה בכל העולם, בעבר הלא רחוק כשמדינות חיזרו אחרי היטלר ושקשקו ממנו, עמד איש קטן וכוכב גדול, וצחק לו בפרצוף | זהו סיפורו של צ'ארלי צ'פלין, שנתן את ההופעה החשובה ביותר בהיסטוריה המצולמת (מגזין כיכר)
הדמות של צ'רלי צ'פלין מתאפיינת בכל סרטיו בקווי אופי דומים, ומצטיירת כטובת לב, משעשעת עד כדי גיחוך, כנה ואופטימית על גבול הפתטית. יתכן וזהו שיקוף של מציאות חייו האמיתיים - שכפי הנראה לא תמיד האירו לו פנים - ושל הדרך שבחר להתמודד איתם * צ'רלי צ'פלין: יום שלא צחקת בו הוא יום מבוזבז (דמויות)