אבל אז קרה משהו: אחת מבנותיו שהשתוללה בידיו,
הורידה לו בטעות את הקפוצ'ון מהראש, לעיניי התגלה בחור קרח לחלוטין, ריסים, גבות, הכל
ללא שיער בכלל. ואז ראיתי את הצמיד שלו, הצמיד של בית החולים בו הוא מטופל. אכלתי את הלב שלי: הוא חולה סרטן, בטח בא
לכאן בין טיפול לטיפול להיות עם ילדיו קצת. מה עשיתי? (מגזין)
ראיון עבודה הוא אחד המכשולים להשגת היעד שאליו רצית להגיע, גם אם התפקיד 'תפור' בדיוק בשבילך, במידה ולא צלחת את הראיון, יתכן שפשוט פספסת. לעומת זאת, רושם טוב בראיון עבודה יכול להוביל אותך לתפקיד הנכסף, גם את לא העיפרון הכי מחודד בקלמר (ראיון עבודה)